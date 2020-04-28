Вальс Победы в 2020 году будет проводиться или нет?

Настоящее Положение о Международной акции «ВАЛЬС ПОБЕДЫ» (далее -Акция) определяет актуальность, цели, задачи, порядок подготовки и проведения Акции, посвященной 75-летию Победы.

Своей почти 200-летней историей вальс, рожденный в Австрии и Германии, обязан многим танцам европейских народов. Сегодня нет на планете территорий, где бы ни исполнялся этот восхитительный и грациозный танец. Вальс уже более века является частью культуры русского офицерства. И когда была объявлена победа в Великой Отечественной войне, на площадях городов и сёл Советского Союза и в большинстве стран люди, празднуя победу над фашизмом, исполняли этот танец под музыку И. Штрауса, П. Чайковского, М. Глинки, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, С.Прокофьева, М. Кюсса, Х. Розаса, А. Джойса, Д. Шестаковича и других известных всему миру композиторов.

Вальс Победы в 2020 году, расписание, онлайн

5-9 мая 2020 г. в различных регионах мира сотни пар будут вальсировать под мелодичные звуки знаменитых композиций военных лет. Благодаря онлайн-трансляции, ведущейся с мест проведения Акции, мелодии, летящие над континентами, станут на время единым ритмом и настроением в сердцах тысяч пар-участников. Едва стихнут звуки музыки, участники вальса выстроятся в слова «ПОБЕДА», «СПАСИБО», «МИР» и т.д., ознаменовав тем самым глубокую искреннюю благодарность всем тем, кто сражался против фашизма и милитаризма.

По итогам проведения Акции будет сформирована интерактивная карта с фото- и видеоматериалами с площадок.

2. Миссия Акции

Миссия Акции – воспитание патриотических чувств у молодежи, мотивация к изучению историко-культурного наследия, сохранение культурных и нравственных ценностей и духовного единства народов.

3. Цели Акции

Объединение разных поколений и народов в едином стремлении почтить память миллионов людей, совершивших подвиг во имя общего мира.

Воспитание патриотизма, уважительного отношения к исторической памяти народа. Поддержка мотивации к изучению и сохранению историко-культурного наследия.

4. Задачи Акции

Для достижения цели Акции реализуются следующие задачи:

Широкое вовлечение молодежи и всего населения городов, муниципальных образований, сёл стран Евразии в реализацию проекта. Повышение уровня патриотизма молодежи и всего населения. Развитие среди молодежи интереса к классическим танцам, в том числе вальсу, исполнение которого носило всеобщий характер в дни празднования Победы в 1945 г. Привлечение СМИ к продвижению Акции для совершенствования системы патриотического воспитания. Поиск партнеров проведения Акции и организация работы с ними.

4. Участники Акции

В Акции могут принимать участие все люди доброй воли вне зависимости от территории, возраста, гражданства, национальности или вероисповедания.

5. Руководство Акцией

Общее руководство Акцией осуществляют Международный Оргкомитет, Центральный штаб и Рабочая группа Акции. Организацию и координацию проведения Акции в различных странах, в городах и других поселениях осуществляют региональные оргкомитеты и Рабочие группы, создаваемые на местах проведения Акции.

6. Этапы проведения Акции

1. Подготовительный этап:

определение организаторов Акции на местах (до 15 апреля 2020 г.) (организаторы на местах направляют сканированные копии писем в свободной форме на почту, указанную ниже);

размещение информации об организаторах на официальном сайте Акции http://eurasia-assembly.org/ (организаторы площадки определяют координатора, высылают его контакты на почту: [email protected];

разработка программы мероприятия в организациях;

организация и проведение школ для участников Акции по обучению исполнения вальса;

согласование времени проведения Акции с региональными и местными органами власти (возможна интеграция Акции в официальную общегородскую программу празднования победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах);

информирование потенциальных участников Акции и флэшмоба может осуществляться через СМИ, социальные сети, а также посредством личных контактов. Контроль регистрации участников на официальном сайте Акции (при наличии собственного сайта обязательно размещение флеш-баннера Акции) (срок – до 5 мая).

Организаторам рекомендуется:

подготовка онлайн-трансляции (аренда необходимого оборудования, координация работы технических специалистов);

поиск и аренда оборудования, необходимого для организации площадок Акции (музыкальное оборудование, видеооборудование, микрофоны);

использование единого названия Акции и ее символики, логотипов организаторов в рекламной и полиграфический продукции;

публикация и распространение информации об итогах Акции в СМИ (срок – до 15 мая).

2. Основной этап – проведение мероприятий Акции (срок – 5-9 мая):

проект рамочной программы Акции для площадок (в случае, если Акция встроена в общегородское мероприятие, обязательными являются исполнение Вальса и флэшмоба, остальная часть программы может быть по отдельному сценарию)

Мероприятие Хронометраж Торжественное открытие Акции 5 минут Приветственное слово почетных гостей (ветераны ВОв, представители власти, науки и образования, бизнеса, видные деятели культуры и искусства и т.д.) 15 минут Тематические концертные номера (певческие и танцевальные коллективы, чтецы) 30 минут Исполнение Вальса Победы специально подготовленными танцевальными парами, а также всеми желающими 15 минут Флэшмоб (участники флэшмоба выстраиваются в слова «СПАСИБО», «ПОБЕДА», «МИР» и др.) 5 минут

организация онлайн-трансляции с площадки на официальный канал Ассамблеи народов Евразии в YouTube https://www.youtube.com/channel/UCT4Ulejg8WvBiunCWF1BqGg;

организация фото- и видеосъемки на площадке.

3. Заключительный этап:

подведение итогов проведения Акции на местах;

размещение пост-релизов по мероприятию в СМИ, социальных сетях;

отправка краткого отчета по итогам проведения Акции на местах на почту [email protected] eurasia-assembly.org;

формирование Рабочей группой Акции интерактивной карты регионов-участников флэшмоба из России и других стран с фото- и видеоматериалами с площадок, подготовка видеоролика;

подведение итогов и награждение организаторов самых массовых площадок благодарственными письмами и памятными подарками.

7. Награждение

Рабочая группа Акции подводит итоги мероприятия на основании материалов, направленных в адрес Ассамблеи, либо выложенных в сети Интернет и формируют предложения по награждению наиболее активных организаторов и участников Акции для утверждения Оргкомитетом.

Оргкомитеты и Рабочие группы на местах проведения Акции проводят оценку участия коллективов в Акции по следующим критериям:

массовость,

оригинальность проведения,

оформление.

Организаторы и участники Акции награждаются благодарственными письмами, Почетными грамотами, ценными подарками.

8. Финансовое обеспечение Акции

Финансирование Акции в местах ее проведения осуществляется за счет собственных средств организаторов региональных площадок.