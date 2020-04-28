Принцип работы автомобильного ломбарда

Любой человек может столкнуться с ситуацией, когда срочно нужны деньги. Сегодня большинство людей предпочитают не обращаться за помощью к родственникам или друзьям, а брать кредит. Автовладельцы смогут оформить денежную ссуду на выгодных условиях, обратившись в автомобильный ломбард, на сайте carzaem.ru можно ознакомиться с компанией Автозайм.

Особенности получения займа в автоломбарде

Финансовая организация Автозайм отличается быстрой процедурой оформления кредита, и низкой ежемесячной процентной ставкой. Чтобы получить ссуду в ломбарде, выполняют следующие действия:

· На сайте компании заполняют онлайн форму, можно позвонить по контактным телефонам и обсудить сделку.

· Заявку рассматривают в течение 10 минут, после сообщают результат клиенту. Компания Автозайм одобряет кредиты практически под все виды ТС. Кроме того, стать клиентом ломбарда смогут люди с плохой кредитной историей, под залог принимают автомобили с армянскими номерами.

· После одобрения заявки, необходимо посетить офис компании, для обсуждения условий и подписания договора. Заемщик должен иметь при себе собственный паспорт и документы на транспортное средство (паспорт и свидетельство регистрации авто).

· Проходит процедура оценивания авто, а после подписывают договор.

· Клиенту перечисляют деньги на карту, можно получить наличными.

Преимущество обращения в компанию Автозайм

Автоломбард оформляет займы на лояльных условиях, например, в качестве залога может выступать автомобиль или ПТС. В первом случае автомобиль опечатывают, и оставляют на хранение на стоянке компании. Второй вариант позволяет владельцу пользоваться транспортом, но в качестве залога оставляют документы. Оценку транспортного средства проводят быстро, при этом, не занижая его актуальной стоимости. Сумма кредита может достигать 80% рыночной цены. Рассчитать сумму кредита и ежемесячных платежей можно на сайте, с помощью калькулятора онлайн.

Сделка между клиентом и автоломбардом, абсолютно безопасная, все условия возврата (проценты и график погашения) обговариваются заранее и закрепляют в договоре. Передача имущества под залог проходит с подписанием актов и других документов, возможно досрочное погашение займа.