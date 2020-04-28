Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 29 апреля 2020 года?

На территории Российской Федерации вирус обнаружили у 93 558 человек, 8456 пациентов были выписаны из больниц. С начала эпидемии в России погибли уже 867 человек, тем не менее, страна продолжает оставаться одной из немногих в мире, где меньше всего смертельных случаев от вируса.

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Где и сколько заболевших коронавирусом в России на 29 апреля 2020 года

Представители оперативного штаба обновили данные по распространению вируса COVID-19 по стране на 28 апреля 2020 года. Сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране обнаружили еще 6411 новых случая заражения в 83 субъектах России. При этом отметим, что нынешняя цифра является самой большой с момента начала эпидемии. За неделю антирекорд обновлялся трижды. 26 апреля медики зафиксировали за сутки 6361 новый случай заболевания.

Из общего числа новых инфицированных 3075 находятся в столице РФ, 523 в Подмосковье. Также в списке десяти регионов, где больше всего новых инфицированных, Санкт-Петербург – 198 случаев, Дагестан – 153, Северная Осетия – 148, Рязанская область – 101 и Нижегородская область – 89. В список также вошли Свердловская, Владимирская и Тульская области, где зафиксировали 85, 79 и 70 случаев заражения соответственно.

В федеральном оперативном штабе отметили, что 40,7% людей, у которых подтвердили наличие COVID-19, на момент взятия анализов даже не испытывали никаких симптомов проявления болезней. За сутки количество инфицированных в России достигло 1110 человек.

Коронавирус в России, новости на 29 апреля 2020 года

На территории Российской Федерации вирусом COVID-19 болеют 400 беременных женщин.

Руководитель «Роскосмоса» заявил о более 110 инфицированных COVID-19 среди сотрудников ведомства.

С момента введения карантинного режима в столице РФ обнаружили свыше 27 тысяч нарушителей правил.

Глава российского государства выступит 9 мая в онлайн-трансляции с поздравлениями ветеранов ВОВ.

Администрация Тамбовской области запрещает продавать мангалы, уголь и средство для розжига.

Более 130 вылечившихся от вируса в столице РФ стали донорами плазмы крови.

В Москве продлили режим самоизоляции до завершения майских праздников.

В России изменили рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения Российской Федерации изменило рекомендации по лечению COVID-19. Был расширен список препаратов, которые можно назначить взрослым пациентам, теперь их не девять, а тринадцать.

На портале министерства говорится, что для лечения рекомендуется использовать гидроксихлорохин, хлорохин, мефлохин, лопинавир плюс ритонавир, а также тоцилизумаб и другие известные препараты.

Дети составляют около 8% от заболевших коронавирусом в России

Почти восемь процентов инфицированных COVID-19 на территории Российской Федерации составили дети. В путешествиях инфицировано только девять процентов, остальные контактировали с зараженными. Информацию предоставили сотрудники Министерства здравоохранения.

«Количество и возрастная структура манифестных заболеваний у детей в настоящее время неизвестны. Вирус COVID-19 у новорожденных наблюдается крайне редко, внутриутробной передачи вируса не доказано», – говорится в сообщении.

В России разрабатывается метод лечения коронавируса плазмой крови

На территории Российской Федерации начали разрабатывать протоколы клинического применения плазмы крови вылечившихся от COVID-19, будут уточнены показания и противопоказания к ее применению, правила заготовки и порядок медосмотра донора. Об этом заявили сотрудники Министерства здравоохранения.

«В настоящее время мы разрабатываем протоколы клинического применения антиковидной плазмы для того, чтобы применить ее на практике, включая определение показаний и противопоказаний. Совсем скоро нам станут известны результаты, о которых мы сообщим позже», – такое заявление опубликовано на портале ведомства.

НАТО обвинило Россию в дезинформации о борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвиняет Россию в распространении фейковой информации о борьбе с вирусом COVID-19. Руководитель Альянса делал аналогичное заявление в адрес Поднебесной, которая также отказывалась предоставлять точные данные о пандемии вируса.

«У нас есть несколько примеров заявлений от РФ и КНР, которые не соответствуют действительности. Они направлены на то, чтобы подорвать сплоченность стран национального альянса. Фейковая информация в данном случае может стать критическим фактором, ведь весь мир столкнулся с одной проблемой. Для того, чтобы ее решить, должна быть целостность», – говорит лидер НАТО.

В заявлении, которое опубликовал генсек НАТО, говорится, что страны Альянса не должны самостоятельно бороться с кризисом, работа должна быть коллективной, но ни у кого это не получается. Глава НАТО добавил, что лишь совместными усилиями можно сдержать натиск распространения вируса.