Будет ли перекрытия движения в Москве на майские праздники в 2020 году?

С 1 по 5 мая – выходные по поводу празднования Первомая, а с 9 по 11 – Дня Победы в Великой Отечественной войне. В целом россиян ждёт восемь выходных дней. Рабочие дни приходятся на шестое, седьмое и восьмое мая.

Перекрытия движения в Москве на майские праздники в 2020 году

Перекрытия движения в Москве на майские праздники в 2020 году не предусмотрено, в связи с тем, что все мероприятия в праздничные дни отменены из-за режима самоизоляции. Ранее стало известно, что 9 мая в России отменены торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе шествия Бессмертного полка, парады во всех регионах и главный парад на Красной площади в Москве. Владимир Путин перенес торжества на неопределенный срок, пообещав, что они обязательно состоятся в 2020 году.

Что делать на праздниках

Многие задаются вопросом, как провести майские праздники. В случае, если режим самоизоляции продлят, по-прежнему разрешается посещать только магазины, больницы и выгуливать собак в пределах 100 метров от дома. Поэтому для тех, кто весь апрель работал на удалёнке, самое время расслабиться и посвятить время себе: заняться спортом, посмотреть сериал, прочитать хорошую книгу. Всем остальным нужно набраться терпения, оставаться дома и проводить время с близкими.

В Москве, где с 15 апреля действует пропускной режим, люди могут воспользоваться разовым пропуском для поездок по личным целям. К примеру, чтобы увидеть пожилых родственников, проживающих в другой части города. Таким пропуском можно воспользоваться не более двух раз в неделю.

В Москве оценили возможность смягчить режим изоляции после майских праздников

Власти Москвы оценили возможность смягчить режим изоляции после майских праздников, пишет РИА Новости.

По словам начальника столичного главного контрольного управления Евгения Данчикова, пока власти не видят основания для снятия ограничений после майских праздников.

«Смягчение мер возможно только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону», — заявил он.

Данчиков указал, что пока наблюдается стадия роста количества больных коронавирусом и напомнил, что сейчас в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения.

Ранее в Роспотребнадзоре поддержали идею продлить введенные из-за распространения коронавируса ограничения до 12 мая. Глава ведомства Анна Попова указала, что «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, нужно, чтобы прошло всего три инкубационных периода.

Режим повышенной готовности в Подмосковье продлят на майские праздники

Режим повышенной готовности продлен в Подмосковье на весь период майских праздников. Об этом 27 апреля заявил оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Режим повышенной готовности будет действовать в Московской области и на майских праздниках», — говорится в заявлении штаба.

Ранее в этот же день губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что ограничительные меры, такие как самоизоляция и пропускной режим, должны действовать в области и дальше, в том числе на майские праздники.

Согласно последним данным оперштаба, больше всех из подмосковных городов от коронавируса пострадал Одинцово, где зарегистрировано 656 случаев. Далее идут Люберцы с 574 инфицированными и Красногорск — 476 диагнозов.

Путин разрешил «жарить шашлыки» на дачах на майские праздники и пообещал салюты 9 мая

Президент РФ Владимир Путин разрешил россиянам выехать на дачу на майские праздники, а также пообещал авиапарад в Москве и салюты в городах.

Глава государства по итогу онлайн-совещания с губернаторами 28 апреля обратился непосредственно к гражданам России. Путин посетовал, что многим соотечественникам может казаться, что в ситуации с коронавирусом ничего страшного не происходит, но это не так. По словам президента предстоящие майские праздники будут решающими.

Напомним, в начале совещания Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно, три дня — 6,7 и 8 мая будут нерабочими.

В то же время, по словам главы государства, многие россияне хотели бы выехать на дачу, чтобы провести эти дни на свежем воздухе. Это правильное решение, выразил одобрение президент.

«Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И конечно, так и нужно сделать», — сказал Путин, добавив, что это особенно актуально, поскольку » за окнами весна, тёплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток».

Вместе с тем он призвал граждан, воздержаться – «как бы этого ни хотелось – от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок».

В столице в День Победы 9 мая пройдет авиационный парад, а вечером в центре городов прогремят салюты в честь Дня Победы, добавил Путин.