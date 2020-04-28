Правда ли ожидается аномально жаркое лето в 2020 году

27 апреля на совещании с главой государства Владимиром Путиным по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что, согласно прогнозам, лето в 2020 году может быть аномально жарким.

Синоптики прогнозируют, что такой аномальной жары теперь можно будет ждать каждые пять лет. Средняя температура воздуха в прошлом пятилетии также была высокой.

Лето 2020 года может войти в пятерку самых жарких

По словам Министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, предстоящее лето будем одним из самых жарких, возможно, оно не установит рекорды, но точно войдет в пятерку самых жарких.

Слова Дмитрия Кобылкина подтверждают данные Росгидромета и иностранных гидрометеорологических станций.

Это лето уже сравнивают с летом 2010 года, когда по всей стране бушевали лесные пожары, а Москва была окутана смогом. В 2020 году еще лето не началось, а леса России претерпевают от пожаров.

По данным Авиалесоохраны, сейчас в стране бушует более 100 лесных пожаров. Больше всего пожаров зафиксировано в Забайкальском и Красноярском краях. Как отметил Министр, пожары связаны с глобальным потеплением и неосторожным поведением людей.

На совещании с Президентом России в пример аномально жаркой погоды был приведен Краснодарский край. В регионе в 2020 году было зафиксировано 35 градусов тепла. 25 апреля в Краснодарском крае столбики термометров поднялись до 29 градусов, и это для региона является необычной температурой.

Почему лето в 2020 году будет самым жарким

Минувшие осень и зима в России были аномально тёплыми. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, этот зимний сезон стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Есть вероятность, что этот год выйдет на первое место по глобальной температуре, усреднённой по всему земному шару.

Роман Вильфанд утверждает, что основной причиной подобных температурных рекордов является глобальное потепление, которое возникло в результате так называемого парникового эффекта, то есть увеличение количества парниковых газов в атмосфере.

Главная причина появления парникового эффекта – усиленная хозяйственная деятельность человека.