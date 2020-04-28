Распространение COVID-19 в Татарстане: карта оперштаба​

Оперативный штаб Татарстана по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал карту распространения болезни по территории республики. В ней приводятся данные по состоянию на 28 апреля.

По сведениям оперштаба, на данный момент под медицинским наблюдением находятся 2 099 человек. 22 404 гражданина ранее сняли с медицинского наблюдения. С начала пандемии больше всего случаев заболевания COVID-19 выявлено в Казани (301), Набережных Челнах (91), Лаишевском и Нижнекамском районах (39 и 30 случаев соответственно), по 25 — в Пестречинском и Тюлячинском.

Наибольший прирост новых случаев за сутки в Казани (+21), Набережных Челнах и Атнинском районе (по 6).

Всего за минувшие сутки в Татарстане обнаружили 65 новых случаев COVID-19, общее число достигло 697. Выздоровели 78 человек. Сегодня стало известно о первом умершем от коронавируса пациенте в республике.