Ясновидящая о Джигане и Самойловой: «Если они расстанутся, он больше не женится»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о продлении полномочий троих полпредов российского кабмина. Документы опубликованы на портале правовой...
Share Tweet Share Share Email CommentsЙозеф БлаттерФото: Federico Gambarini / Globallookpress.comИздание FourFourTwo на своем сайте назвало список самых ненавистных личностей в мировом футболе.Первую строчку...
Share Tweet Share Share Email CommentsОстановить прослушивание Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи…Efrem Lukatsky/APПремьер-министр Грузии Георгий Гахария...