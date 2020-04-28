Раскрыт размер возможных штрафов за оскорбление в интернете

Фото: Annette Riedl / Globallook

Возможные штрафы за оскорбление в интернете могут достигать десяти тысяч рублей для граждан и 700 тысяч рублей для юридических лиц. Соответствующий законопроект предложил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн, передает ТАСС.

Согласно документу, административные штрафы за оскорбление в интернете предлагается установить в размере пяти-десяти тысяч рублей для граждан и 50-100 тысяч рублей — для должностных лиц. Юридические лица будут обязаны заплатить за нарушение от 200 до 700 тысяч рублей.

При этом Хинштейн отметил, что оскорбление в интернете на данный момент подпадает под общее определение оскорбления, и поэтому предложил приравнять его к публичному. «Интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия», — пояснил автор законопроекта.