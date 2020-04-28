Оскорбивший Нурмагомедова боец ММА заявил о нападении на него

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Дмитрий Кузнецов заявил о нападении на него из-за оскорбительной песни, которую он посвятил Хабибу Нурмагомедову. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте.

Ранее спортсмен обвинил Нурмагомедова в сексизме, трусости и любви к деньгам, а также назвал его «королем лицемерия». Теперь Кузнецов рассказал, что пятеро неизвестных «таскали его по асфальту и рвали на нем одежду».

«Поцарапался, получил в голову и что дальше?» — написал боец. Он добавил, что не считает это попыткой расправы, так как ущерб ему был нанесен несерьезный.

Кроме того, Кузнецов указал на повреждения в машине отца. Он заметил, что хулиганы «не смогли даже нормально стекла разбить».

В декабре 2019-го Кузнецов стал участником драки с тремя хулиганами. Спортсмен рассказал, что в тот вечер подвозил подругу, которая занимается рисованием. Боец доставал из багажника автомобиля холст, а один из проходивших мимо неизвестных задел его.

Кузнецов — профессиональный боец. В своем последнем бою он уступил, выступая в Fight Nights Global. До этого у него была серия из девяти побед.