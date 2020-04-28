Высокие тарифы позволили Барнаулу выйти топ российского рейтинга качества общественного транспорта

Эксперты компании Simetra, которая занимается разработками в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования, составили рейтинг российских городов по качеству общественного транспорта. Барнаулу в этом списке пришлось довольствоваться позицией «середнячка». Как следует из результатов исследования, одной из основных причин, почему центр Алтайского края не смог претендовать на более высокие позиции, стали высокие тарифы в области пассажироперевозок.

Эксперты оценили транспортную систему в 60 городах страны, исключив из списка Москву и Санкт-Петербург, поскольку разрыв между двумя городами федерального значения и остальной Россией слишком велик. Основные критерии, которые влияли на оценку общественного транспорта в городах, исследователи объединили в пять групп: физическая доступность остановок, ценовая доступность (в контексте средних доходов горожан), эффективность (фактически, речь идет о скорости доставки из одного пункта в другой), комфорт и удобство, а также безопасность и устойчивое развитие.

Первые три строчки в рейтинге достались Екатеринбургу, Ижевску и Самаре. Аутсайдерами стали Воронеж, Махачкала и Астрахань. Барнаул же разместился на 29 месте, между Калугой и Смоленском. Среди положительных моментов эксперты отметили скорость движения общественного транспорта, которая не слишком отличается от общей скорости транспортного потока. Правда, во многом этот показатель был достигнут благодаря обособленным трамвайным путям. Доля электротранспорта в общем парке составляет около 30 %, притом больше половины подвижного состава – это машины большой вместимости, что является редкостью в городах РФ. Картину испортили высокие тарифы, которые авторы внесли в число главных недостатков общественного транспорта в Барнауле. К числу минусов также были отнесены слабое распространение проездных билетов и отсутствие полноценной платформы для информирования горожан – хотя бы единого приложения.

Отметим, что с 1 января 2019 года в Барнауле действуют новые тарифные планы на проезд в общественном транспорте: рост цен составил от трех до пяти рублей по сравнению с предыдущими тарифами. В ходе горячей дискуссии городской Координационный совет по ценообразованию утвердил и целую линейку проездных, которые, по мнению чиновников и общественников, должны угодить любому горожанину. Впрочем, некоторые перевозчики, присутствовавшие на мероприятии, остались недовольны таким решением наболевшего вопроса. Недовольны остались и горожане.