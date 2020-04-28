В США выявлен первый подтвержденный случай заражения собаки новым коронавирусом

Мопс по кличке Уинстон, проживающий в одном из домов в Чапель-Хилле (штат Северная Каролина), как и его хозяева, заразился новым коронавирусом, сообщают The New York Post и сайт телеканала WRAL-TV.

Сообщение о заражении собаки коронавирусом подтверждено доктором Крисом Вудсом из Университета Дьюка (Дарем, Северная Каролина), который руководил исследованием, в рамках которого тестировали семью Маклин из Чапель-Хилла и их домашних животных.

Согласно указанным источникам, в семье врачей Маклин коронавирсуом заразились мать, отец и сын (не заболела только дочь). Было принято решение сделать тест и собаке, которая кашляла и отказывалась от еды – результат теста, как утверждается в публикациях, оказался положительным. Если информация верна, то речь идет о первом случае заражения собаки COVID-19 в США, а возможно и в мире (ранее сообщалось о нескольких подобных случаях в Гонконге, но они не были официально подтверждены ВОЗ).

По словам представителей семьи, Уинстон облизывает тарелки, спит в одной постели с людьми, облизывает их лица. Они считают, что собака могла заразиться от них.

В доме живут еще одна собака и кошка. Им тоже сделали проверки, но результаты их тестов отрицательные. В настоящее время мопс Уинстон чувствует себя хорошо.

Отметим, что до настоящего времени не было ни одного сообщения о заражении человека коронавирусом от домашних животных.

Всемирная организация здравоохранения после «гонконгского инцидента» рекомендовала людям, заболевшим COVID-19 и находящимся на домашнем карантине, на всякий случай, по возможности избегать тесных контактов со своими питомцами и поручать уход за ними другим членам семьи.