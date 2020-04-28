АТОР: Отели Турции откажутся от «шведского стола»

Министр уточнил, что гостиницам придется работать только на половину от имеющегося номерного фонда, сообщают РИА Новости.

«Шведского стола» или любого другого «открытого буфета» не будет: вместо этого постояльцам предложат комплексное меню и сервис «а ля карт».

В ресторанах отелей уменьшат количество столиков, чтобы обеспечить социальную дистанцию. В перспективе подобные протоколы гигиенической безопасности будут распространены на все рестораны, кафе и развлекательные заведения.

Социальное дистанцирование будет обязательным и на пляже: шезлонгов станет меньше. Если позволяет территория, отели могут организовать для семейных туристов отдых по принципу зонирования, закрепив за конкретной семьёй определённый участок с «лежаками» на пляже или у бассейна.

Сотрудников отелей ждёт ежедневный медосмотр, работа в маске и перчатках, а также в специальной защитной одежде.

В обязательном порядке отели с «сертификатами здоровья» должны будут обеспечить круглосуточную работу квалифицированного медицинского персонала.