Лавров пошутил, что Россия опередила Билла Гейтса в предсказании пандемии

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Сергей Лавров
РИА «Новости»
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров пошутил, что Россия предсказала пандемию коронавируса раньше основателя Microsoft Билла Гейтса, пишет ТАСС.
На пресс-конференции журналист попросил Лаврова прокомментировать тот факт, что в итоговой декларации саммита БРИКС в 2015 году упоминалась необходимость борьбы с коронавирусами.
«То есть вы думаете, что Россия раньше Билла Гейтса предсказала эпидемию?» — пошутил в ответ министр.
Отвечая серьезно, Лавров напомнил о вспышках SARS (респираторное вирусное заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV) и MERS (Ближневосточный респираторный коронавирусный синдром). Министр заявил, что уже тогда российские специалисты осознавали, что «коронавирусы могут появляться вновь и вновь».
В марте Билл Гейтс сказал, что еще в 2015 году предсказывал глобальную эпидемию, но человечество не прислушалось к нему и экспертам.
В России коронавирусом заразились 93 тысячи, скончались 867 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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