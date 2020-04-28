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Steffen Kugler/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/613/13017613/2020-03-18T173555Z_1859370920_RC2HMF9AORXJ_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-MERKEL-pic905-895x505-82095.jpg" alt="Меркель назвала санкции против России во время пандемии неприятными" /></p> <p>

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в период эпидемии коронавируса неприятны. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление она сделала на 11-й международной конференции «Петерсбергский климатический диалог», которая прошла в формате видеоконференции.

По словам канцлера, все страны хотят развиваться в экономическом плане, и санкции «с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны».

«Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной», — отметила Меркель.

Экономические ограничения против России были введены после присоединения Крыма в 2014 году.

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