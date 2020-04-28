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Song Qiong/Xinhua

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/658/12937658/20191019_gaf_x99_683-pic905-895x505-76071.jpg" alt="Быстро не летать: на F-35 наложили ограничения" /></p> <p>

Пентагону придется эксплуатировать перспективный F-35 с некоторыми ограничениями на сверхзвуковых режимах полета истребителя. С недостатками американской машины (подлинными и мнимыми) разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

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Если истребителю F-35 потребуется осуществлять полет на сверхзвуковых скоростях, то это может привести к повреждению хвостовой части истребителя, пишет Defense News. Однако эту проблему не стоит исправлять радикальным образом, она будет разрешена путем изменения рабочих параметров, говорится в заявлении офиса управления программой F-35.

Об этом недостатке истребителя издание Defense News сообщало еще в 2019 году.

Это означает, что на очень больших высотах полета версии F-35 ВМС США и Корпуса морской пехоты США могут летать на сверхзвуковых скоростях только в течение коротких периодов времени, прежде чем возникнет опасность структурных повреждений корпуса и утрата малой радиолокационной заметности.

Это может сделать невозможным сверхзвуковой перехват истребителем F-35C, разработанным специально для ВМС США, пишет Defense News.

«Этот вопрос был закрыт 17 декабря 2019 года без дальнейших действий и согласия со стороны служб США», — говорится в заявлении офиса управления программой F-35. Отчет о недостатках был закрыт по категории «нет планов по исправлению», которая используется командой F-35, когда полное устранение отмеченного недостатка не оправдывает предполагаемую стоимость этого мероприятия.

«В этом случае решение потребовало бы длительной разработки и летных испытаний материала покрытия, которое смогло бы выдерживать условия полета на сверхзвуковых скоростях в течение неограниченного времени, удовлетворяя при этом весовым ограничениям и другим требованиям к управляющим поверхностям. Вместо этого проблема решается процедурно путем введения ограничения по времени для высокоскоростного полета», — утверждается в заявлении офиса управления программой F-35.

По словам представителя офиса, вариант «C», эксплуатируемый на авианосцах, и вариант «B» с коротким взлетом и вертикальной посадкой смогут выполнять все свои учебные и боевые задачи без устранения этого недостатка.

Потенциальный ущерб от устойчивых высоких скоростей полета может повлиять не только на планер F-35 и покрытие, обеспечивающее его малую радиолокационную заметность, но также на множество антенн, расположенных в задней части самолета, которые в настоящее время уязвимы, отмечает Defense News.

Любые недостатки F-35, отмеченные в западных СМИ, вызывают достаточно бурное обсуждение российских экспертов.

К примеру, по поводу последней публикации Defense News по F-35 появилось много выводов, что F-35 «может развалиться», «пилотам новейших F-35 запретили разгон до сверхзвука», «повышенная уязвимость перед авиацией противника и низкая боевая эффективность».

Заметим, офис управления программой F-35 говорил все же о другом. А выводы, что «самый современный истребитель ВВС США лишился одного из главных преимуществу возможности сверхзвукового перехвата воздушных целей», тоже не до конца обоснованы, поскольку задачи, которые решатся истребителями 5-го поколения, в корне отличаются от целей предыдущих боевых машин.

Как ранее писала «Газета.Ru», в современных и перспективных самолетах вообще нет никакого смысла анализировать и сравнивать скорость. Она, по большому счету, никого теперь не интересует, как и высота полета. Сегодня самолеты-истребители уже не гоняются друг за другом, как в воздушных боях Первой и Второй мировых войн. К тому же 90% всех боевых задач выполняются на дозвуковых скоростях. И весьма трудно представить, как на сверхзвуковой скорости открыть люки внутренних оружейных отсеков (а именно это отличительная особенность истребителей 5-го поколения) и произвести пуск управляемой ракеты.

По словам аналитика из Hudson Institute, экс-офицера ВМС США Брайана Кларка, «полет на сверхзвуковых скоростях в значительной степени нивелирует все основные преимущества F-35. Сверхзвук сводит практически к нулю малую радиолокационную и тепловую заметность самолета, быстро сжигает топливо, и в этом случае теряются все преимущества однодвигательной схемы и значительных по объему топливных баков. Помимо всего прочего, сильно нагревается обшивка самолета».

При этом вывод, что F-35 лишился преимущества перед российскими ЗРК С-400 «Триумф», также не до конца корректен.

На самом деле предположение, что F-35 на сверхзвуковой скорости может уйти от ракеты С-400, неверно, поскольку какой бы ни был сверхзвук у истребителя, от современной зенитной управляемой ракеты, скорость которой достигает 2 км в секунду и более, ему не уйти. Увернуться с помощью противоракетного маневра от ЗУР, которая осуществляет эволюции с 30-кратными перегрузками, тоже не получится.

Противоборство авиации с современными зенитными ракетными системами заключается вовсе не в сравнении скоростей ЗУР и самолета. Здесь на первый план выходят возможности РЭБ и дальнобойность авиационных средств поражения. Огромное значение имеет и малая радиолокационная заметность самолета.

Ряд экспертов считают, что основное преимущество российского Су-57 перед F-35 — его маневренность. Это также не совсем верно. В определенных обстоятельствах маневренность истребителя имеет значение, хотя уже и далеко не такое решающее, как в прежние времена. В настоящее время маневренность не является критически важной характеристикой современного самолета 5-го поколения.

Как ранее писала «Газета.Ru», основное в F-35 — отнюдь не его летно-технические характеристики как самолета, хотя и они, несомненно, важны. Главное — способность этого самолета интегрироваться с большими и сверхбольшими боевыми системами — с самолетами ДРЛО, наземными пунктами управления, авианосцами, зенитными ракетными системами и пр.

Второе ключевое отличие F-35 от предыдущих самолетов — его малозаметность. В воздушных и противовоздушных боях будущего она будет играть важнейшую роль.

Наконец, обязательно следует сказать и о системе ALIS (Autonomics Logistics and Information System) — это революция в военном деле. Это первая в мире система централизованного ежедневного контроля за техническим состоянием самолетов F-35 в режиме реального времени. В истребителях предыдущих поколений эти функции ежедневно выполняли несколько разных систем. ALIS позволяет контролировать каждый F-35, всех эксплуатантов, независимо от региона, где находится машина, и при необходимости ограничивать самолету спектр выполняемых боевых задач.

Если потребуется — США ограничат своего союзника с помощью нажатия одной кнопки.

Наконец, самое главное — сейчас нельзя сказать, правильно ли американцы поставили именно на все это. Только в будущем на эти вопросы можно будет получить достоверные ответы. Так что F-35 — это концептуальная заявка на исторически обозримый срок.

Что касается числа уже изготовленных самолетов с той и другой стороны. Счет поставленных заказчикам F-35 пошел уже на шестую сотню. 22 августа 2018 года был подписан контракт на поставку первых двух Су-57 со сроком действия на 2018-2020 годы. В 2020 году планируется поставка в войска первых 13 истребителей Су-57. Сравнение пока что не в пользу России.

Истребитель F-35 — четвертый американский самолет с малой радиолокационной заметностью. Ранее ВВС США были поставлены истребитель F-117, стратегический бомбардировщик В-2, истребитель F-22. Наш Су-57 — первый отечественный самолет, изготовленный по технологии стелс.

На F-35 ставится двигатель компании Pratt & Whitney F135. Он является технологическим развитием двигателя F119, установленного на F-22. Наше «изделие 30» (двигатель 5-го поколения для Су-57) пока только на подходе.

Безусловно, отечественное вооружение нуждается в разумной рекламе. Но главное при этом — чтобы при сравнении отечественных образцов ВВТ с аналогичными зарубежными экземплярами нашим экспертам не изменяло чувство меры, здравого смысла и собственного достоинства.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru». Мнение автора может не совпадать с позицией редакции «Газеты.Ru».

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

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