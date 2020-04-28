Майские праздники в 2020 году будут рабочими или нет?

Скоро наступят самые длинные праздники в 2020 году, которые мы, скорее всего, проведем дома. Курорты не принимают туристов, а из-за ухудшающейся эпидобстановки пока неизвестно, сколько еще придется просидеть дома. К тому же власти уже подумывают продлить ограничительные меры и на майские праздники. Сколько дней мы будем отдыхать в мае и есть ли вероятность, что этих выходных не будет вовсе?

Майские праздники в 2020 году, нерабочие дни, календарь, сколько дней отдыха

Первый период майских выходных продлится с 1 мая по 5 мая включительно. Откуда взялись пять дней? Все просто:

1 мая – праздник Весны и Труда в 2020 году – нерабочий день, выпадает на пятницу;

2 и 3 мая – суббота и воскресенье – календарные выходные;

4 и 5 мая – понедельник и вторник – будем отдыхать из-за переноса нерабочих дней с 4 и 5 января 2020 года (согласно постановлению правительства «О переносе выходных дней в 2020 году»).

Второй период продлится три дня: с 9 по 11 мая включительно. Здесь все еще проще:

9 мая – суббота – нерабочий праздничный день;

10 мая – воскресенье – календарный выходной;

11 мая – понедельник, стал нерабочим из-за того, что День Победы (нерабочий праздничный день) выпал на календарный выходной.

Отдых на майские праздники 2020 года

Поскольку свободное перемещение в данный момент ограничено, то рассматривать путешествия как вариант отдыха на майские праздники 2020 не приходится. Более того, человечество оказалось в ситуации, когда рассматривать стоит наиболее безопасные в этом смысле варианты отдыха. Даже классический выезд на шашлыки в этом плане остается ограниченным вариантом. Ехать в парк или другое массовое скопление народа на шашлыки не стоит. Отлично подойдет для такого мероприятия частный дом или другое ограниченное от людей место. Настоятельно рекомендуем сохранять самоизоляцию до изменения ситуации по коронавирусу в стране.

Туры на майские праздники 2020 года

В 2020 году весь мир находится на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. В связи с этим, свободное перемещение отсутствует не только между странами, но и между городами страны. Авиаперелеты работают только в некоторых частных случаях, а так же ограничено и перемещение на поездах. Едва ли ситуация может измениться к началу майских праздников. Поэтому туры на майские праздники 2020 брать точно не стоит. Что касается купленных заранее билетов, то стоит обратиться в компанию, в которой они были куплены и уточнить возможность возврата средств в частном порядке.

Как увеличить майские каникулы

Не многие знают, что законодательство предусматривает законные способы продлить отпуск. Январь и май — это самые удобные месяцы для увеличения отпуска почти в четыре или даже в шесть раз. Как это сделать? Соблюдает требования ТК РФ.

Во-первых, отпуск можно разбить на части. Во-вторых, учтите, что одна из частей отпуска не может быть менее 14 дней подряд. В-третьих, остальную часть можно дробить как угодно, хоть по одному рабочему дню. Но только по согласованию с работодателем. В-четвертых, данные хитрости допустимы только для работников на пятидневке. Сотрудникам на шестидневке или на сменном графике таких привилегий не полагается.

Майские каникулы разбились на две части: с 1 по 5 число и с 9 по 11. В этом случае работник может подать заявление на отпуск с 6 по 8 мая (всего три дня отпуска). В итоге отдых будет 11 календарных дней.

Наниматель вправе отказать в предоставлении отдыха, если он не совпадает с графиком отпусков. Также отказ может быть и по производственной необходимости. Например, если подать заявление за пару дней до праздников, работодатель попросту не успеет найти вам замену, и в длительных майских каникулах придется забыть.

В Москве карантин продлят и после майских праздников

Столичные власти не видят оснований для отмены связанных с коронавирусом ограничений после майским праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на московскую мэрию. Как заявили в контрольном департаменте, на снятие карантина можно надеяться после того, как количество заболевших пойдет на спад.

Напомним, Москва и Подмосковье стали главными очагами инфекции в стране. В Мордовии большинство зараженных прибыли именно из столичного региона. В республике короновирусом заболели уже 560 человек.