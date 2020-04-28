Кто такая Карина Кокс, которая была в шоу «Маска» в образе волка?

В двухтысячных очень сложно было отыскать человека, который никогда не слышал о группе «Сливки». Звездный коллектив состоял из трех артисток, которых каждый год меняли, как сейчас делают с группой «ВИА Гра». Лишь одна участница из коллектива была бессменной, речь идет о Карине Кокс. В 2010 году певица решила покинуть команду и отправилась в сольное плаванье. Артистка начала сотрудничать с Тимати, а также диджеем Мегом.

Карина Кокс, кто это, кто ее родители

Каролина Порошкова, а именно так зовут звезду в реальности, появилась на свет в декабре 1981 году в северной столице Российской Федерации. Очень сложно сказать о том, какой именно национальности Каролина. В одной из передач на российском ТВ девушка призналась, что ее отец был лезгином, а мать — крымская татарка. Именно поэтому родители не могли быть вместе. Артистка смогла познакомиться со своим отцом лишь в семнадцатилетнем возрасте, но всегда отзывается о нем с теплотой в душе, хотя отец и не принимал участия в воспитании будущей артистки.

Известно, что свое детство Каролина провела в Санкт-Петербурге, однако после завершения обучения в школе несколько лет она училась в университете на Туманном Альбионе. Девушку готовили к профессии юриста. Именно в Англии Каролина начала знакомиться с миром музыки, в основном её привлекали такие жанры как: R’n’b и «хип-хоп».

Когда девушка вернулась на Родину, то сразу же переключилась на то, чем ей всегда нравилось заниматься — писать песни и выступать на сцене. Отметим, что даже несмотря на музыкальное образование, артистка пыталась отыскать вдохновение в джазовых клубах, она была завсегдатаем таких заведений во время своей жизни в столице Англии.

Карина Кокс рассказала, как Гарик Мартиросян узнал ее под маской Волка

Музыкальная исполнительница Карина Кокс приняла участие в популярном шоу «Маска», которое транслируют на канале «НТВ». Артистку «раскусил» юморист Гарик Мартиросян. По словам Каролины, Гарик очень хорошо знает её голос.

Каролина призналась, что у них с Гариком однажды была продолжительная поездка. В авто была одна кассета группы «Сливки», благодаря которой Гарик буквально изучил голос певицы. Если говорить о самом шоу, то Каролина говорит, что ей действительно понравилось выступать в нем, однако в итоге артистка заняла второе место в этом шоу.

Личная жизнь Карины Кокс

Карина не скрывает свои отношения. Известно, что знакомство с будущим супругом, известным ди-джеем Эдуардом, он же DJ M.E.G, произошло в тот момент, когда артистка начала сольную карьеру. Эдуард привел артистку в лейбл Black Star, руководителем которого является рэпер Тимати. Именно тогда зародились романтические отношения будущих мужа и жены. Пара решила зарегистрировать брак в красивую дату — 12.12.12. Они действительно смогли это сделать, а 18 декабря артистка родила девочку. Известно, что Каролина хотела отправиться в Израиль для того, чтобы родить ребенка там, однако передумала и родила в клинике в столице РФ. Кокс выступала даже тогда, когда была на восьмом месяце беременности. Для того чтобы скрыть свою фигуру, которая изменилась из-за беременности, Кокс вынуждена была надевать многослойные платья. Примечательно, что высокие каблуки артистка перестала носить только после восьмого месяца беременности.

В одном из своих интервью артистка говорит, что быстро смогла прийти в форму благодаря тому, что после выписки из роддома ей пришлось все делать своими силами. Супруг очень часто пропадал на гастролях, тогда как обе бабушки ребенка работали. Одна из бабушек проживает в Санкт-Петербурге, другая — во Владикавказе.

После ухода с группы «Сливки» появились слухи в сети, что Кокс заплатили очень большие деньги. Однако слухи оказались лишь слухами. Вскоре Кокс покинула бейбл Black Star. Между Тимуром Юнусовым и Каролиной никогда не было романтических отношений, хотя СМИ регулярно писали обратное. Когда рэпер предложил Кокс полноценный контракт, она дала свое согласие. Во многом она согласилась из-за того, что на лейбле был ее бойфренд — Ди-джей Мэг. В СМИ регулярно появлялась информация о том, что артистка решила отказаться от своего никнейма из-за того, что фамилия «Кокс» была двусмысленной. Из-за фамилии возникало множество проблем на передачах и эфирах.