Полнолуние – энергетически мощный день. Женщины реагируют на него сильнее, чем мужчины. В этот период стоит не поддаваться своим эмоциям, быть осторожными во всех делах, чтобы «не наломать дров».

Где и во сколько можно будет наблюдать Луну 7 мая 2020 года

Полнолуние — идеальное время для чтения заговоров, которые обязательно исполнятся если сделать все правильно. Ниже указаны точные дата и время фазы полнолуния в мае 2020 года.

На дату 07.05.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 07.05.2020 в 13:46)». Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 20:18, а закат в 04:59.

Полнолуние будет 7 мая 2020 года в 13:45 по мск.

Луну можно будет наблюдать В Москве, на экваторе, в Сиднее(Австралия), на Южном полюсе

Влияние Луны 7 мая 2020 года с 0:00 по 13:46 — благоприятный период

15 лунный день. Пятнадцатый лунный день — день искушений. Важно быть внимательным к себе, осторожным во всем и соблюдать внутреннее спокойствие. Не давать себя спровоцировать, контролировать себя и не уступать соблазнам. Побыть в тишине и уединении, избегать любых излишеств.

Молодая растущая Луна или 2-я лунная фаза. Период лунного цикла от 1-й лунной четверти до полнолуния, так называемый период истиной Луны. Энергетика живительных сил Солнца как никогда благоприятна. Это период, когда процессы в человеческом организме и психике сильны и активны. Эмоциональное, умственное и физическое состояние человека раскрывается полностью. Отличное время для активных действий и побед. Успех и удача будут сопутствовать в личной, общественной, творческой и деловой жизни. Двигайтесь, путешествуйте, общайтесь, вкладывайте деньги, укрепляйте свое здоровье. За пару лунных дней до полнолуния притормозите, так как наступит период неблагоприятных лунных дней называемых днями Лунной дороги или Сожженного пути.

Луна в знаке Скорпион. Повышенные интуитивные способности помогают в решении любых проблем. Увеличивается вероятность новых встреч, интересных знакомств. Таинственность знака способствует исследовательской деятельности. Появляется стремление к философии или мистике.

Четверг. В этот день недели миром управляет Юпитер. Энергетика четверга — рассудительная, благоприятствующая, социально-активная. День государственных и общественных дел. День материального процветания. Занимайтесь общественно-политической деятельностью, законами, юриспруденцией, расширением сфер влияния, администрированием, профессиональным продвижением. Изучайте иностранные языки. Благоприятны дела связанные с деньгами, имуществом, торговлей. Хорошо путешествовать. Любым проблемам в этот день нельзя давать развиваться, нужно их гасить сразу. Не стремитесь на себя брать лидерство. В четверг не надо заниматься делами понедельника, среды и субботы.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние?

Дела. Полнолуние – неблагоприятная пора для начала новых проектов. В этот период лучше выполнять текущие дела, решать мелкие однодневные и творческие задачи. Это подходящий день для реализации идей, на воплощение которых не хватало сил и энергии. На это время не рекомендуется планировать смену места работы, серьезный разговор с начальством. Можно заниматься домашними делами. День не подходит для операций с деньгами. В этот период нежелательно общаться с людьми – возможны ссоры и конфликты из-за эмоционального перенапряжения. Не рекомендуется отправляться в поездки из-за высокого риска неприятных происшествий в пути.

Стрижка и уход за волосами. Полнолуние – благоприятный день для стрижки, экспериментов с прической. Хороший эффект принесут укрепляющие и питательные маски для волос. Для окрашивания подойдет цвет, темнее натурального.

Красота, уход за собой. Полнолуние – хороший день для посещения салона красоты. Процедуры по омоложению и очищению кожи дадут заметный результат.

Здоровье. Нежелательно на этот период планировать хирургическое вмешательство в организм из-за риска большой потери крови. Противопоказаны сильные физические нагрузки.

Питание. Рекомендуется пить много жидкости, употреблять овощи и фрукты. День подходит для очистки организма, кратковременной диеты.