Акция «Бессмертный полк» пройдет онлайн в 2020 году

Вот уже не первый месяц весь мир борется с пандемией коронавирусной инфекции. Не обошла такая участь и нашу страну.

В целях сдерживания распространяющегося вируса в России введен режим ограничительных мер.

Однако приближаются майские праздники, в том числе День победы в Великой Отечественной войне.

Перед правительством встал вопрос, уместно ли проводить в такое опасное время Парад Победы на Красной площади и народную акцию «Бессмертный полк».

Народная альтернатива «Бессмертному полку» в онлайн-формате

Президент РФ Владимир Путин выступил в середине апреля с заявлением, что Парад Победы будет перенесен. Глава государства подчеркнул, что торжественное празднование нашей славной победы непременно будет проведено в 2020 году, однако чуть позже, когда эпидемиологическая ситуация перестанет быть столь накаленной.

Подобная участь постигла и ежегодную всероссийскую акцию «Бессмертный полк».

Однако организаторы не опустили руки и выдвинули альтернативное предложение: провести акцию в режиме онлайн. Идея нашла массовое одобрение среди российского народа.

Народный артист СССР Василий Лановой также присоединился к призыву почтить память участников войны и работников тыла дистанционно:

«Как мы все знаем, не за горами самый главный и любимый для всех россиян праздник День победы. И я прошу всех, кто чтит подвиг наших предков, поддержать инициативу провести акцию «Бессмертный полк» в этом году в режиме онлайн. Как мы знаем, в 19.00 9 мая традиционно пройдет минута молчания в честь памяти об отдавших свою жизнь героях в той ужасной войне. Прошу всех неравнодушных, возьмите в это время портрет ваших дедов и прадедов, подойдите с ним к балкону, посмотрите в окно. Подумайте обо всех тех, кто пожертвовал собой ради любви к нашей Родине, ради того, чтобы мы с вами сейчас могли смотреть на светлое небо, и поблагодарите их, проведите минуту молчания в их честь».

Как стать участников онлайн-акции?

«Бессмертный полк» в онлайн-формате будет транслироваться более чем на 200 медиаэкранах России, в онлайн-кинотеатрах «Okko» и more.tv, на телевизионных каналах СТС, «Победа», в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте, на портале «Бессмертного полка России» www.polkrf.ru».

Один из руководителей акции Артем Хуторской заявил:

«Думаю, трансляция в онлайн-режиме придаст «Бессмертному полку» более массовый размах. Интернет должен объединить всех людей их разных регионов нашей страны в такой великий день. Мы как никогда ощутим, что можно находиться далеко друг от друга, но мысленно быть в одном строю».

Чтобы поучаствовать в онлайн-акции, зарегистрируйте на официальном портале «Бессмертного полка России» https://2020.polkrf.ru профиль своего родственника.

Как внести свою лепту в акцию «Бессмертного полка» в 2020 году?

Способ 1.

Зарегистрировавшись на официальном сайте «Бессмертного полка России», укажите как можно больше информации о вашем героическом предке, сражавшемся в Великой Отечественной войне. Укажите, на каких фронтах он сражался, в какой дивизии или полку, когда был призван на фронт, известные фамилии однополчан, детали его послевоенной жизни.

Биографии участников войны будут собраны в Народную летопись, и доступны к просмотру в течение года. Все фотографии смонтируют в один видеоряд, который и станет отправной точной для онлайн-шествия 9 мая.

Способ 2.

Также можно будет сфотографироваться с портретом своего великого предка и выложить фото в социальные сети, дополнив рассказом об участнике войны. Обязательно добавьте хештеги #Бессмертныйполкдома, #мойполкдома или #бессмертныйполк2020, — так ваша запись сможет попасть на официальный портал «Бессмертного полка».

Способ 3.

Еще одним хорошим вариантом выступить в поддержку акции будет изменение аватарки в социальных сетях на изображение с белым журавлем. Если такая символичность кажется вам неуместной, тогда аватарку можно сменить на фотографию вашего выдающегося деда или прадеда.

Способ 4.

Есть еще один вариант, не требующий нарушения режима самоизоляции.

Можно поместить портрет вашего родного человека, участвовавшего в войне, на балконе, чтобы его хорошо было видно из окна. Таким образом, другие граждане увидят вашу дань памяти и смогут разделить ее с вами.

Способ 5.

«Бессмертный полк России» запускает конкурс военной поэзии в 2020 году.

Можно поделиться своим стихотворением на тему Великой Отечественной войны, ее героических участников или вашем собственном отважном предке, побывавшем на фронте. Ваше творчество можете размещать в тематическом обсуждении в сообществе онлайн-портала.