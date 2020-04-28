Путин продлил нерабочие дни до 11 мая. Главные тезисы заявления по COVID-19

Президент России Владимир Путин начал совещание с губернаторами, посвященное ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Мероприятие проходит в режиме видео-конференц-связи.

В ходе совещания Путин заявил, что стране уже удалось мобилизовать ресурсы промышленности, наладить выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких и масок. С нуля развернуто производство многих лекарств. Также президент продлил режим нерабочих дней до 11 мая и поручил подготовить рекомендации для постепенного выхода из режима самоизоляции начиная с 12 мая.

Вот главные тезисы из заявления главы государства:

несмотря на расширение производства, дефицит по некоторым товарам сохраняется;

производство тест-систем на COVID-19 увеличено в 9 раз;

в целом регионы выполнили задачу развернуть дополнительные койки, всего развернуто 116 тыс. коек, и это больше, чем планировалось, но это ситуация в целом. Не должно быть так, чтобы где-то было густо, а где-то — пусто;

мы обязаны действовать на упреждение, минздрав должен постоянно следить за ситуацией;

если план по койкам в регионах выполнен, это не значит, что работа завершена, нужно дальше наращивать ресурсы, не дожидаясь команды;

медики демонстрируют мужество, свои лучшие качества в эти напряженные дни;

28 апреля будет профессиональным праздником — Днем работника скорой помощи;

мы не можем бросить других больных и попросить их потерпеть, люди должны получать всю необходимую помощь;

нам удалось затормозить распространение эпидемии. Число новых случаев стабилизировалось, но это не должно успокаивать;

мы сейчас перед новым, самым напряженным этапом борьбы с коронавирусом. От всех потребуется предельная собранность и концентрация;

нужно добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, что позволит постепенно снимать ограничения;

6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. Период нерабочих дней продлится до 11 мая;

главы регионов в эти дни должны продолжать работу, принимать взвешенные решения;

до 5 мая нужно подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции с 12 мая, разослать их регионам для подготовки;

надо подготовить новый план по поддержке экономики и жителей России, а также масштабный план действий по восстановлению доходов граждан и роста экономики. Этим займется правительство страны.

Полный текст заявления доступен на сайте Кремля.