Иван Ургант иронично прокомментировал скандал с Региной Тодоренко

В прямом эфире Иван Ургант иронично прокомментировал скандал, который произошел с его коллегой Региной Тодоренко. Ведущий Первого канала, а также его напарник Дмитрий Хрусталев пошутили над супругой Влада Топалова, которую за необдуманное высказывание лишили звания «Женщина года».

Иван Ургант отметил, что этот титул ведущей «Орла и Решки» дали в прошлом году, поэтому получается, 2019 теперь остался «как бы без женщины». Его соведущий признался, что в этой истории ему больше всего жалко Влада Топалова. Дмитрий Хрусталев отметил, что певец теперь женат не на «Женщине года», а на обычной представительнице прекрасного пола. Соведущему ответил шоумен, который пошутил, что теперь супруги «сравнялись».

После шуток Иван Ургант перешел на серьезный тон и отметил, что насилие в любых формах и проявлениях – это неприемлемо. Ведущий Первого канала имеет в виду как его физическое проявление, так и кибербуллинг в Сети, который обрушился на Регину Тодоренко.

В ходе проведения прямого эфира ведущая «Орла и Решки» заявила, что жертвы домашнего насилия ничего не делают для того, чтобы этого избежать. Супруга Влада Топалова высказала предположение, что они сами виноваты в случившемся. Вскоре Регина Тодоренко публично извинилась за свои слова, но ее травля продолжается.