Предсказано будущее итальянских пляжей после пандемии коронавируса

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На итальянских пляжах могут появиться новые ограничения для туристов после пандемии коронавируса. Таким мнением поделился владелец гостиниц Bacino Grande Фабрицио Марцано (Fabrizio Marzano). Его прогнозы на будущее публикует The Sun.

Так, по словам отельера, посетителям пляжей придется соблюдать дистанцию полтора метра — именно на таком расстоянии друг от друга теперь будут расположены шезлонги. Кроме того, чтобы очертить территорию, на которой может загорать один человек, итальянцы использовали веревки.

«Эти веревки просто будут напоминать о том, что все люди, которые идут на пляж, должны быть в безопасности», — пояснил Марцано.

Эксперт также отметил, что в пляжных барах больше не будет очередей, так как туристам запретят становиться близко друг к другу. «Таким образом, нам придется приносить клиентам бутерброд, пиццу или кока-колу прямо под пляжный зонтик», — уточнил владелец Bacino Grande.

Ранее в апреле в Италии также нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса. Дизайнеры компании Nuova Neon Group Due предложили установить на пляжах плексигласовые экраны, использующиеся в аптеках и банковских кассах страны для разделения посетителей. Предполагается, что стены будут иметь двухметровую высоту.