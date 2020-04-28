Погуляйко звільнив двох своїх заступників

Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко звільнив двох заступників.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили і у пресслужбі ОДА.

Зокрема, Погуляйко звільнив свого першого заступника Леоніда Кирильчука, якого призначили на цю посаду лише 26 березня, а також Світлану Мишковець, яка перебувала на посаді заступниці ще із часів Володимира Гунчика.

«Шановні мої освітяни, колеги по соціальній роботі, медики, працівники культури, спортивна спільнота, громадськість, засоби масової інформації, друзі, колеги, знайомі! Щиро всім вдячна за підтримку, розуміння, ефективну співпрацю в період моєї роботи на посаді заступника голови заступника обласної державної адміністрації. Сьогодні, 28.04.2020 я залишаю посаду», — написала на своїй сторінці у фейсбуці Світлана Мишковець.