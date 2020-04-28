По дну океана самостоятельно передвигается огромная пирамида

Скотт Уоринг, который является популярным уфологом, снова занимался рассматриванием снимков со спутников и заметил кое-что необычное. Исследователь увидел рядом с берегами Японии огромную пирамиду, которая двигалась и дальше продолжает двигаться непосредственно по дну океана, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Подобные выводы уфолог сделал после того, как нашел рядом с пирамидой некие следы, ширина которых достигала 20 километров, а длина – свыше 650 километров. Уоринг уверен в том, что это корабль пришельцев, который много столетий назад приземлился на дно океана и за все это время проделал путь длиной в 650 км. Уфолог говорит пользователям интернета обратить внимание на то, какие могут иметь технологии инопланетяне, чтобы создать настолько интересный и загадочный объект. Возможно, внутри обнаруженной пирамиды до сих пор сохранились какие-то технологии, принадлежащие пришельцам. Уоринг уверен в том, что данный объект в обязательном порядке нужно исследовать, ведь он стал причиной огромного количества вопросов, ответов на которые нет. Конечно, на исследование потребуется очень много денег и если изучение пирамиды все же начнется, то, скорее всего, все полученные материалы будут строго засекречены.