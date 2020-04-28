Человеческий мозг может предсказать будущее

Ученым стало известно то, что основными факторами к прогнозированию будущего можно назвать то, что мозг учитывает предыдущий опыт, а также имеет определенное чувство ритма. Американские специалисты в свою очередь предположили, что эти системы не только находятся в разных частях головного мозга, но и полноценно смогут функционировать по отдельности.

Во время исследования были привлечены пациенты с болезнью Паркинсона, а также с дегенерацией мозжечка. Они должны были следить за картинками фигур разного цвета и нажимать на кнопку тогда, когда появляется зеленый квадрат. О его скором приближении говорило появление белого квадрата. Каждый из пациентов в определенной мере смог справиться с поставленной задачей. Затем эксперты проанализировали полученные результаты и определили, что в мозжечке располагается система, которая учитывает предыдущий опыт. Чувство ритма же в свою очередь действует только на уровне базальных ганглий. Если системы будут дополнять друг друга, то получить создать целостную картинку будущего.

Такое интересное исследование смогло продемонстрировать новые возможности человеческого мозга, а также работу отдельных участков. В дальнейшем ученые будут продолжать исследовать данный вопрос, чтобы как можно больше узнать о способах предсказывания будущего.