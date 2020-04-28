Facebook под видом борьбы с коронавирусом придумывает новые способы атак на Пригожина и Симоньян

Соцсети использовали эпидемию COVID-19 для ужесточения цензуры.

Facebook, Twitter и YouTube используют эпидемию COVID-19 для ужесточения цензуры. Однако под видом борьбы с фейками о вирусе проводятся массовые удаления аккаунтов и материалов по явно политическим соображениям. Последняя волна блокировок коснулась сирийцев и россиян, положительно отзывавшихся о президенте Сирии Башаре Асаде. «Собеседник.ru» сделал подборку самых громких примеров цензуры в западных соцсетях за последние два года.

В середине марта крупнейшие мировые социальные сети Facebook, Twitter, YouTube и другие объявили, что намерены совместно бороться с распространением недостоверной информации об эпидемии коронавируса COVID-19, однако результат получился сомнительный. Так, за последние два месяца Facebook оказался в центре сразу нескольких скандалов. Журналисты издания «Собеседник.ru» сделали подборку из 28 случаев, когда Facebook открыто применял цензуру по политическим соображениям.

Русофобия под прикрытием хаоса

В марте текущего года пользователи социальной сети жаловались, что система модерации удаляет как фейки о новом коронавирусе, так и достоверную информацию. Бывший топ-менеджер Facebook Алекс Стамос связал такие массовые ошибки с недостатком модераторов, большинство из которых находятся на карантине, и за всё вынуждена отвечать автоматика.

О размахе проблемы можно судить по тому, что ещё в 2018 году издание The New York Times (NYT) сообщало о катастрофической ситуации с модерацией в Facebook. Как удалось тогда выяснить журналистам, у каждого модератора на проверку жалобы есть всего 20 секунд, и зачастую текст приходится проверять с использованием автоматических переводчиков. Как результат, за процесс поиска фейков отвечает автоматика, а проверять выводы алгоритма просто некому и некогда. Схоже обстоит ситуация в Twitter и YouTube.

Однако система только на первый взгляд может показаться хаотичной. Стоит обратить внимание, в каких именно случаях она даёт «сбой» и становится понятно, что «ошибки» далеко не случайны. Так, регулярным атакам автоматической цензуры подвергается российский международный телеканал Russia Today и его руководитель Маргарита Симоньян. Например, сентябре 2019 года Facebook блокировал аккаунт Симоньян без объяснения причин, а в декабре также молча удалил аккаунт Russia Today Documentary, где выкладывались документальные фильмы о жизни в России.

Сейчас западные соцсети пытаются придать своей цензуре более приемлемый вид и удаляют материалы RT под видом борьбы с фейками о коронавирусе. Так, 11 апреля YouTube удалил интервью с главврачом инфекционной больницы в Коммунарке Денисом Проценко, которое он дал журналисту RT Антону Красовскому. Видеохостинг удалил материал без объяснения конкретных причин, лишь отметив, что изменился алгоритм модерации. При этом материалы российских оппозиционеров о коронавирусе с хостинга новый алгоритм не удаляет.

Связи не нашли, но повод остался

Ещё одним «врагом» для иностранных сетей оказался петербургский предприниматель Евгений Пригожин, которого правительство США обвиняло во вмешательстве в выборы через так называемую «фабрику троллей». Однако в середине марта Минюст Штатов отказался от всех обвинений в адрес бизнесмена и его компании «Конкорд».

Но новая масштабная блокировка прошла тоже в середине марта. Как сообщает «Собеседник», блокировке и удалению подверглись более сотни аккаунтов, которые велись жителями Сирии и России. Единственной причиной для удаления страниц стал тот факт, что авторы поддерживали действующего президента страны Башара Асада, и, как следствие, помощь России в борьбе с боевиками. Также было удалено несколько десятков российских аккаунтов в Facebook, где также освещались события в Сирии. Одна из страниц, была посвящена Владимиру Путину и «продвигала интересы России на Ближнем Востоке». Общая аудитория всех страниц составляла более 10,5 миллиона читателей в месяц. При этом администрация соцсети вновь не смогла обосновать мотив своих действий.

Новые атаки администраций иностранных соцсетей на Россию неизменно имеют в своей основе «работу модерирующего алгоритма». Под видом борьбы с фейками о коронавирусе этот алгоритм якобы ужесточается, но по какой-то причине работает в антироссийском направлении. При этом в Facebook, Twitter и YouTube до сих пор не смогли назвать точных критериев и правил, которые нарушает российский или пророссийский контент. И нет никаких гарантий, что после эпидемии западная цензура вернётся хотя бы на прежний уровень. При этом реальные фейки о COVID-19 в России иностранные соцсети до сих пор не удаляют сами.