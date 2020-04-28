Уголовное дело бывшего главы спорткомитета мэрии Барнаула дополнилось коррупционными эпизодами

Завершено расследование уголовного дела о растрате в отношении бывшего начальника спортивного комитета администрации Барнаула Алексея Каретникова. По информации СУ СКР по Алтайскому краю, теперь ему также вменяют взяточничество. Уголовное дело вскоре будет передано в суд.

По данным следствия, в сентябре 2016 года бывший чиновник получил от одного из предпринимателей 100 тысяч рублей в качестве взятки за то, что его фирма была выбрана в качестве поставщика товаров для спорткомитета. При этом поставка проходила без проведения конкурсных процедур закупки. По оценке следователей, сделка была заключена по завышенной цене, превышающей рыночную стоимость.

Также в ходе следствия были доказаны еще несколько эпизодов хищения денег. В 2018 году чиновник перечислил 100 тысяч рублей из бюджета индивидуальному предпринимателю за якобы оказанные услуги по проведению спортивного мероприятия. На деле оно не проводилось, а в результате такой схемы деньги достались ему. Кроме того, в 2019 году в ходе проведения конкурса социально значимых проектов на соискание денежных грантов мэрии Барнаула начальник комитета получил 100 тысяч рублей. По его задумке, эти деньги якобы выиграли две спортшколы города, указали следователи. Весной того же года при реализации муниципального контракта на проведение спортивного мероприятия чиновник похитил еще 300 тысяч рублей у своего комитета. Данные преступления выявили оперативники УФСБ по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия бывший чиновник своей вины не признал. В обеспечение гражданского иска на его имущество был наложен арест на сумму более 1,1 млн рублей. В результате в суд было передано уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег в значительном размере за незаконные действия в пользу представляемого взяткодателем лица).

Напомним, что речь идет о начальнике спортивного комитета Алексее Каретникове. О его задержании источники ИА «Банкфакс» сообщили 29 мая 2019 года. Официально он был освобожден от должности 18 июня после пламенного антикоррупционного выступления бывшего мэра Барнаула Сергея Дугина. Позднее стали известны подробности уголовного дела Каретникова. Изначально в нем содержалась лишь статья о присвоении и растрате. В конце января текущего года на его место был нанят выходец из Минспорта Алтайского края Петр Кобзаренко.

Также отметим, что в январе ушло в суд уголовное дело бывшего заместителя главы Барнаула Александра Алексеенко, обвиняемого в получении особо крупной взятки. В начале марта был задержан замглавы Барнаула Сергей Демин по обвинению во взяточничестве. В данный момент он находится в СИЗО.