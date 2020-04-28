МВД Турции оштрафовало более 35 тыс. человек за нарушение комендантского часа из-за COVID-19

«63 млн 640 тыс. наших граждан очень ответственно отнеслись к соблюдению комендантского часа», — отметили в МВД, хотя и не уточнили, каким образом были получены эти данные.

В Министерстве также добавили, что около 162 населённых пунктов, в которых проживают в общей сложности около 222 тыс. 921 человек по-прежнему находятся в карантине, в то время как в 177 населённых пунктах эти меры были сняты, указывает Duvar.

Правоохранительные органы продолжат следить за соблюдением мер по социальному дистанцированию на базарах, в продуктовых магазинах и супермаркетах, отметили в МВД, добавив, что комендантский час, для граждан в возрасте 65 лет и старше или 20 лет и младше, будет по-прежнему действовать.

Наконец, МВД отметило, что ограничения на въезд и выезд 31 крупнейший город Турции будут продлены.