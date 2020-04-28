Подольская рассказала о ссорах с Пресняковым

Популярные новости
Будет ли продлен карантин после 30 апреля в России или нет
До 30 апреля в России из-за коронавируса введен карантин. Многие россияне надеются на то, что майские праздники они смогут провести вне дома. Однако...
Причина смерти установлена: в Германии от пневмонии массово гибнут птицы
Фото: n-tvВ Германии начали массово умирать птицы. Специалисты выяснили, что причина смерти кроется в пневмонии. Симптомы, стоит отметить, нетипичные: преимущественно синицы стоят на...
За что Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года»
Не так давно Лаура Джугелия брала онлайн-интервью у семейной четы Влада Топалова и Регины Тодоренко. Одним из вопросов основательницы PEOPLETALK было отношение супружеской пары...
Красная горка и Радоница — это разные праздники или нет
Красной горкой называют праздник, отмечающийся ровно через неделю после празднования Пасхи. В 2020 году это будет 26 апреля — в этот день церковь...
Трамп рассказал о состоянии Ким Чен Ына
Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп рассказал о состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на брифинге в Белом доме, передает ТАСС. По...