Самолеты армии США пролетят над Нью-Йорком, чествуя медиков

28 апреля специальная эскадрилья ВВС США Thunderbirds и летный отряд ВМФ США Blue Angels совершат круг почета над Нью-Йорком, Трентоном и Ньюарком (штат Нью-Джерси), а также Филадельфией (штат Пенсильвания).

«Это еще один пример демонстрации решимости американцев и выражение нашей благодарности тем, кто стоит на переднем крае борьбы с коронавирусом», – сообщил журналистами ответственный за проведение полета, полковник Джон Колдуэлл.

В небо взмоют шесть самолетов F-16C Fighting Falcon и столько же F/A-18C Hornet. Миссия разрабатывалась в течение месяца: необходима была координация гражданских и военных властей.

Как заверяют военные, это первая, но не последняя из запланированных акций подобного рода.

На низкой высоте самолеты пролетят: над Нью-Йорком и Ньюарком в полдень, наблюдать за ними можно будет примерно в течение 35 минут. Над Трентоном – примерно в 1:45 рм (EST) – 10 минут наблюдения, в Филадельфии в 2:00 рм – 20 минут.

Военные просят граждан соблюдать условий карантина, принятых в местах их проживания, включая общее для всех правило социального дистанцирования.