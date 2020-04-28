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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Дружинин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/951/12151951/upload-RIAN_5737607.HR-pic905-895x505-30144.jpg" alt="В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина" /></p> <p>

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал «большое выступление» Владимира Путина 28 апреля в рамках совещания с главами регионов и кабмином, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Совещание пройдет в режиме видеоконференции. На связь с президентом выйдут все главы регионов, а также главы Роспотребнадзора и Минздрава.

Песков призвал дождаться самого совещания, оно запланировано на 15.00 — 16.00 мск.

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