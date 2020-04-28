В Кремле анонсировали «большое выступление» Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал «большое выступление» Владимира Путина 28 апреля в рамках совещания с главами регионов и кабмином, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Совещание пройдет в режиме видеоконференции. На связь с президентом выйдут все главы регионов, а также главы Роспотребнадзора и Минздрава.
Песков призвал дождаться самого совещания, оно запланировано на 15.00 — 16.00 мск.
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