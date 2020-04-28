BirGün: Турецкие женщины в здравоохранении борются с вирусом и насилием

Пациентам было предложено требовать больше услуг, и число пациентов, посещающих отделения неотложной помощи, увеличилось, что провоцирует насилие в отношении медработников, сказала изданию ассистент гинеколога Бурджу Оздоган.

Женщины составляют 68,6% медицинского персонала в Турции, согласно данным Турецкого статистического института (TurkStat), и здравоохранение является сектором с самым высоким увеличением числа женщин в рабочей силе, сообщает Фонд исследований экономической политики Турции.

Женщины вынуждены справляться с возросшей нагрузкой и тратить больше времени на уход за детьми, поскольку школы в Турции остаются закрытыми, сказала специалист по неотложной медицине Бенан Коюнджу из Медицинской палаты Анкары. «Это историческая проблема, что женщины не получают супружеской поддержки в этом вопросе», — добавила она.

Между тем, по словам Оздоган, пациенты, помещённые в изолятор из-за нового вируса, и их родственники стали более агрессивными, особенно по отношению к женщинам.

По словам же Коюнджу, мужчины в сфере здравоохранения смогли вырваться из своих семей и остаться в изоляции в других помещениях, в то время как женщины продолжают заботиться о детях, усиливая свой страх перед инфекцией, рискуя также и своими детьми.

«Ежедневная дезинфекция их домов ложилась вторым бременем на женщин, которые были вынуждены оставаться в одиночестве из-за мер изоляции», — продолжила она.

Несмотря на то, что большинство медицинских работников являются женщинами, средства индивидуальной защиты, которые они используют, были разработаны с учётом мужских размеров, добавила также Коюнджу.

«Мы можем сказать, что в свете всего этого пандемия вновь выявила неравенство в семье и системе», — указала Коюнджу.

Между тем, менее опытные медсёстры в отделениях интенсивной терапии были вынуждены взять на себя обязанности по уходу за пациентами COVID-19, поскольку количество коек интенсивной терапии в больницах Турции увеличивается без соответствующего увеличения персонала, отмечает издание, ссылаясь на отчёт турецкой Ассоциации медсестёр интенсивной терапии.

По мнению ассоциации, квалифицированная медсестра отделения интенсивной терапии должна ухаживать максимум за четырьмя пациентами в любой момент времени, а в идеале — не более чем за двумя. Но недавно получившие диплом медсёстры должны и принимать пациентов, что напрямую коррелирует с увеличением осложнений во время лечения.