Амнистию в сентябре 2020 года предлагают провести в СПЧ

Амнистию по уголовным делам в 2020 году можно приурочить ко Дню окончанию Второй мировой войны, считают адвокаты с правозащитниками. Она была бы уместной, заявили в СПЧ, где данный вопрос продолжает активно обсуждаться. В СЧП рассматривают возможность освобождения заключенных с подследственными из-за коронавируса.

В России прорабатывают различные варианты, как разгрузить пенитенциарную систему. Адвокаты с правозащитниками считают СИЗО и колонии потенциальными эпицентрами распространения опасной инфекции, и их тревожит факт того, что власть бездействует. Амнистию в России всегда объявляют к какому-то большому празднику. Так, ее в 2020 году могли бы провести к 9 мая, когда россияне отметят 75-ю годовщину Победы в ВОВ, но к этому дню объявить ее уже не успеют. Следующая уместная дата для амнистии – 3 сентября – День окончания Второй мировой войны, считают в СПЧ.

Амнистию заключенных могут провести в сентябре в связи с коронавирусом

По подсчетам правозащитников, в России на сегодняшний день около 9.5 тыс. заключенных – это граждане старше 60 лет, у которых ослаблено здоровье. Мало того, напомнил Андрей Бабушкин, в тюрьмах находятся, увы, не только реальные преступники, но и «жертвы следственных и судебных ошибок и злоупотреблений». Чтобы разгрузить пенитенциарную систему, желательно объявить о широкой уголовной амнистии в первую очередь для граждан, которые осуждены по легким статьям. Поскольку к 9 мая ее провести уже не будет возможности, можно перенести ее на сентябрь.

По информации из СПЧ, возглавляющий совет Валерий Фадеев уже пытался получить от администрации президента разъяснения ситуации, но, судя по всему, там не одобряют идею адвокатов и правозащитников. Мало того, несколько дней назад в Кремле сообщили: Владимир Путин не комментирует уголовную амнистию к 9 мая, поскольку нет официальных предложений.

— Ситуация странная. Якобы нет официального запроса на амнистию, она не востребована и обществом. А как же проект амнистии, еще в феврале внесенный депутатом Госдумы Сергеем Шаргуновым, а предложения СПЧ? Недавно в своем обращении к председателю Верховного суда глава ФСИН указывал на высокую плотность лиц, содержащихся в СИЗО и исправительных учреждениях, что крайне опасно особенно в период пандемии, – удивился член СПЧ Александр Брод.

По его данным, в Белоруссии проекты законов об уголовной амнистии уже внесли в парламент, и начали рассматривать. В Италии, Франции из-за коронавируса амнистию уже провели, заявил Александр Брод. В Турции временно освобождены примерно 45 тыс. осужденных, и почти такое же количество – амнистированы. К таким же мерам можно прибегнуть в России: к примеру, ускорить УДО, разгрузить СИЗО.

В СПЧ обращаются к российской власть с просьбой определиться с альтернативными путями освобождения осужденных.

— Мы уже обратились в Следственный комитет, МВД, ФСИН и Совет судей с просьбой максимально содействовать переводу людей из СИЗО под домашний арест, проверяем все поступающие сигналы о неблагополучной эпидемиологической ситуации в местах принудительного содержания, – говорится в переписке СПЧ с Валерием Фадеевым.

Правозащитники обратили внимание на то, что во время эпидемии становятся хуже бытовые условия в тюрьмах. Так, осужденные не могут получить посылку от родни, в магазинах стало заметно меньше товаров, поскольку поставки нерегулярные. Есть регионы, в которых перестали предоставлять услугу «ФСИН-письмо», медицинская помощь недостаточно качественная, мало антисептиков и даже простого мыла.

Амнистия к 9 мая стала традиционным политическим обычаем, и не стоит от него отказываться в этом году. Из-за эпидемии мероприятия в этот день не будут проводить, и будет уместно объявить амнистию к 3 сентября.

Кого могут амнистировать в 2020 году

Если проект закона об уголовной амнистии будет принят, на свободе могут оказаться:

осужденные, не достигшие совершеннолетия; осужденные за нетяжкие преступления; женщины-одиночки, воспитывающие несовершеннолетних или с инвалидностью детей; беременные женщины; отцы-одиночки, воспитывающие несовершеннолетних или с инвалидностью детей; пенсионеры; инвалиды 1 и 2 группы; осужденные, у которых диагностирован рак; осужденные, у которых туберкулез.

Инициативу СПЧ об амнистии поддерживают в Совфеде:

— Проведение амнистии возможно, почему нет? Сейчас такое время, что нужно проявить гуманность, учитывая интересы людей. Тут надо думать, прежде всего, о безопасности. Поэтому, если предлагаемые СПЧ меры помогут выполнению главной задачи, то в этом есть смысл, — сообщил первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

В Госдуме уточнили: мирным гражданам не стоит бояться – заключенные, которые попадут под амнистию, не опасны.