Польша арестует активы «Северного потока-2» 

В Варшаве решили предпринять попытку наложить арест на активы российского газопровода «Северный поток-2». Об этом стало известно из заявления заместителя министра госактивов Польской Республики Януша Ковальского.

В интервью журналистам Wprost г-н Ковальский сказал, что это позволит притормозить процесс возведения ветки газопровода. Замминистра госактивов Польши указал при этом на необходимость отказа от любых уступок «Газпрому» в контексте взыскания денег, якобы положенных польской стороне в рамках Ямальского контракта.

Речь идет о сумме в шесть миллиардов злотых, что эквивалентно полутора миллиардам долларов по текущему курсу. По словам Януша Ковальского, официальная Варшавы располагает «юридическими инструментами» для того, чтобы взыскать эти деньги с российского концерна «Газпром».

Заявление Польши

«Польское правительство планирует взыскать с российского «Газпрома» 1,5 млрд долларов, присужденных стране Стокгольмским арбитражным судом, путем ареста активов «Северного потока-2». Это может в значительной степени затормозить реализацию проекта по строительству газопровода», — подчеркнул Януш Ковальский.

Газовый спор Польши с Россией

В конце прошлого месяца в Стокгольмском арбитраже рассматривали споры нефтегазовой корпорации Польши PGNiG с газовым монополистом России. Руководство PGNiG настаивало на пересмотре цен на поставки природного газа, актуальных в период с 2014-го года в связи с тем, что они «не соответствуют общему состоянию рынка».

Стокгольмский арбитражный суд постановил, что российская сторона должна выплатить Польше примерно полтора миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что ему необходимо время для того, чтобы оценить требуемую сумму.