Перенос экзаменов объявлен из-за карантина в 2020 году

Экзамены ЕГЭ и ОГЕ перенесли в 2020 году из-за карантина в связи с пандемией коронавируса. В Минпросвещения озвучили новые даты их проведения. Так, выпускники 11 классов начнут сдавать экзамены для поступления в высшие учебные заведения 8 июня, а выпускники 9 классов – 9 июня. В Роспотребнадзоре не исключили возможности еще раз сдвинуть экзаменационные сроки.

ЕГЭ выпускники этого года будут сдавать на 2 недели позже. Ранее основной этап был запланирован на период 25 мая – 29 июня. А ОГЭ сдвинули с 22 мая. В случае необходимости в Роспотребнадзоре разработают новые сценарии проведения ЕГЭ и ОГЕ из-за карантина.

Последние новости о сдаче экзаменов ЕГЭ и ОГЕ в 2020 году

«Рособрнадзором прорабатываются различные сценарии организации государственной итоговой аттестации в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране. Окончательное решение о сроках проведения основного периода ЕГЭ будет принято не позднее 15 мая с учетом развития ситуации», — сообщили в ведомстве.

Условия и правила сдачи экзаменов для всех участников будут равными.

«Объективность полученных результатов не должна вызывать сомнений», — заключили в Рособрнадзоре.

Когда завершиться 2019-2020 учебный год, зависит от нескольких факторов:

эпидемиологическая ситуация; сколько будут длиться внеплановые каникулы; насколько эффективным окажется дистанционное обучение.

Властью прорабатываются различные сценарии проведения ЕГЭ и ОГЭ, и онлайн-сдача экзаменов не предусмотрена.

«Онлайн-сдача экзаменов и контрольных не может сейчас применяться в масштабах всей страны. Основное препятствие — неотработанность процедур. Не у всех детей есть персональные компьютеры, и, конечно, не всех учеников ими сможет обеспечить школа. Есть проблемы и с выходом в интернет. Например, в Якутии 30% школьников не имеют выхода в сеть дома», — заявила зампред Комитета по образованию и науке Госдумы РФ Любовь Духанина.

Любовь Духанина уточнила: новые технологии на экзаменах – это технические риски. Так, год назад были случаи, когда происходил сбой во время передачи заданий по интернету в специальную аудиторию. По ее мнению, экзамены еще могут перенести. Если продлят учебный год, то сдавать их будут или в середине, или в конце лета. Учебный план формально из-за дистанционного обучения не должны пересматривать, но от учителей поступают жалобы, что школьниками учебная программа осваивается намного хуже.

«Мы уже видим, что временный переход на удаленное обучение не всем детям дается легко. Кроме того, следующая неделя объявлена нерабочей, и далеко не везде она совпадает с каникулами — по данным Минпросвещения, в более чем 80% школ они заканчиваются на этой неделе», — подчеркнула Духанина.

Из-за карантина школьники не могут хорошо подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

«Угроза кроется не в самом проведении экзамена, а в подготовке. Как минимум, будут отменены пробники — самое полезное при подготовке к ЕГЭ. Кроме того, под ударом окажутся ребята, которым для подготовки нужны практические навыки. Возможно, они даже будут отказываться от уже выбранных экзаменов, так как просто не успеют освоить программу», — сообщила глава Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абакина.

По ее словам, в марте-апреле всегда много олимпиад, которые помогают школьникам досрочно поступить в университеты. В 2020 году они лишены такой привилегии, в том числе, и сдачи ГТО, и зарабатывания дополнительных баллов.

Предварительное новое расписание ЕГЭ в 2020 году из-за карантина

Из-за карантина ЕГЭ перенести на период 8– 29 июня.

8 июня – экзамены по «Географии», «Информатике и ИКТ», «Литературе»;

11 июня – экзамены по «Русскому языку»;

15 июня – экзамены по «Математике» всех уровней;

18 июня – экзамены по «Истории» и «Физике»;

22 июня – экзамены по «Обществознанию» и «Химии»;

25 июня – экзамены по «Биологии» и письменной части иностранных языков;

26, 29 июня – экзамены по устной части иностранных языков.