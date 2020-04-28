«Татнефть» остановит почти 40% скважин в рамках новой сделки ОПЕК+

«Татнефть» в рамках новой сделки по сокращению добычи ОПЕК+ остановит почти 40% скважин. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании по разведке и добыче нефти и газа Рустам Халимов. Его слова приводит «Интерфакс».

Он пояснил, что останавливать будут наименее эффективные скважины.

«Если говорить об ограничении добычи, которое буквально с первого мая вступает в силу, то у компании „Татнефть“ это будет реализовываться остановкой наименее эффективного фонда скважин с учетом, естественно, условий разработки конкретного участка недр. Большая часть останавливаемых скважин не осложнена никакими факторами. Я не думаю, что будут какие-то препятствия для того, чтобы запустить эти скважины в эксплуатацию и возобновить добычу», — сказал Халимов.

В то же время вынужденная остановка почти 20% добычи нефти не может не сказаться на показателях разработки, отметил заместитель гендиректора «Татнефти». Он обратил внимание на то, что компания продолжит развивать проект добычи сверхвязкой нефти (СВН), но темпы работ в этом направлении будут чуть ниже.

«Что касается СВН — действительно сегодняшние цены приведут к тому, что мы несколько снизим темпы развития проектов сверхвязкой нефти. На данном этапе с учетом уже проделанной работы по оптимизации затрат и повышения эффективности производства добыча СВН будет продолжена», — указал Халимов.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники и свои подсчеты сообщило, что из-за падения спроса и отсутствия свободного места в нефтехранилищах «Татнефть» начала резко снижать добычу уже в апреле, не дожидаясь начала действия сделки ОПЕК+. По словам собеседника агентства, компания продолжит добычу на сниженном уровне, который соответствует уровню начала 2000-х годов.