«С чистого листа»: Тимати снял в новом клипе свою бывшую девушку Алексу

Вчера 36-летний Тимати представил клип на свою новую песню под названием «С чистого листа», записанную в дуэте с Григорием Лепсом. Новое музыкальное видео особенно порадовало самых преданных фанатов рэпера, которые следят за ним еще со времен «Фабрики звезд 4». Все дело в том, что в новом клипе Тимати снялась его бывшая девушка, 31-летняя Алекса, — их роман как раз закрутился на музыкальном реалити-шоу на заре карьеры рэп-исполнителя.

По сюжету клипа Тимати внезапно теряет все, чего достиг за эти годы: славу, успех, деньги, машины, роскошный дом, лейбл Black Star и всех звездных друзей и подруг. Он просыпается в маленькой съемной квартире на окраине города, в которой живет как раз со своей возлюбленной Алексой. Девушка появляется в клипе на несколько секунд — она расстается с рэпером и съезжает из его дома.

Алекса и Тимати в клипе на песню «С чистого листа»

Алекса в клипе на песню «С чистого листа»

Была искренне рада принять участие в съемках клипа на песню «С чистого листа». Поздравляю с премьерой!

— написала Алекса в инстаграме о съемках в новом клипе своего бывшего возлюбленного.

Тимати и Алекса познакомились на проекте «Фабрика звезд 4» в 2004 году. Их роман закрутился прямо на реалити-шоу: в эфире они делали друг другу романтические сюрпризы и посвящали друг другу песни. Так, Тимати с группой «Банда» записал песню «Плачут небеса», а Алекса спела возлюбленному «Когда ты рядом». Тимати и Алекса были вместе до 2007 года, а после разрыва остались в хороших отношениях.

Алекса и Тимати

Тимати вообще по-хорошему расстается со своими девушками. Например, он смог сохранить отличные отношения и с матерью своей дочери Аленой Шишковой. При этом Алена находится в хороших отношениях не только с самим Тимати, но и с его новой возлюбленной Анастасией Решетовой.

Сама Алекса сейчас тоже счастлива в личной жизни. Не так давно она рассказала о новом романе со звездным фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Ради этих отношений певица рассталась с бывшим бойфрендом, а Вячеслав, в свою очередь, бросил беременную жену Александру Сивкову. После того как интернет-пользователи выяснили эти подробности, они осудили Алексу и ее нового возлюбленного. Пара же старается не замечать негативных комментариев в свой адрес.

Алекса и Вячеслав Дайчев