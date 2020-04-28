Российский губернатор обвинил москвичей во вспышке коронавируса в монастыре

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обвинил москвичей в заражении послушниц Серафимо-Дивеевского женского монастыря коронавирусом. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Глава области 27 апреля посетил село Дивеево, где произошла вспышка коронавируса, и проверил соблюдение мер безопасности. По его словам, инфекцию в населенный пункт привезли паломники из эпидемиологически неблагополучных регионов. «Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в монастыре», — сказал Никитин.

Сейчас село и религиозное учреждение закрыты на карантин, выделены дополнительные машины скорой для перевозки больных на томографию. Тяжелых пациентов, требующих подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пока нет. Продолжает проводиться тестирование контактировавших с зараженными.

На территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря коронавирусная инфекция обнаружена у 76 человек.

Ранее протоиерей Леонид Калинин возложил на прихожан вину за рост числа зараженных в РПЦ.