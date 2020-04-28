Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 квітня

Станом на 10.00 год. 28 квітня в області зареєстрували 260 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Про це повідомляє облдержадміністрація з посиланням на дані Волинського обласного лабораторного центру.
Одужало 52 особи. Шість випадків хвороби завершились летально.
За останню добу зареєстрували 6 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (2), Володимир-Волинський район (2), Ківерцівський район (2). Одужало 3 особи.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;
• м. Нововолинськ – 41 випадок, в т.ч. 2 летальних;
• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;
• Ківерцівський район – 22 випадки;
• Ковельський район – 21 випадок;
• Горохівський район – 14 випадків;
• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;
• Володимир-Волинський район – 11 випадків;
• Іваничівський район – 5 випадків;
• Рожищенський район – 4 випадки;
• Камінь-Каширський район – 3 випадки;
• Маневицький район – 2 випадки;
• Шацький район – 2 випадки;
• Ратнівський район – 1 випадок;
• Локачинський район – 1 випадок;
• Турійський район – 1 випадок.
За попередню добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 1796 осіб.