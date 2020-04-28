Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 28 квітня

Станом на 10.00 год. 28 квітня в області зареєстрували 260 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

Про це повідомляє облдержадміністрація з посиланням на дані Волинського обласного лабораторного центру.

Одужало 52 особи. Шість випадків хвороби завершились летально.

За останню добу зареєстрували 6 нових випадків COVID-19: м.Луцьк (2), Володимир-Волинський район (2), Ківерцівський район (2). Одужало 3 особи.

Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• м. Нововолинськ – 41 випадок, в т.ч. 2 летальних;

• Старовижівський район – 41 випадок, в т.ч. 1 летальний;

• Ківерцівський район – 22 випадки;

• Ковельський район – 21 випадок;

• Горохівський район – 14 випадків;

• Луцький район – 13 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Володимир-Волинський район – 11 випадків;

• Іваничівський район – 5 випадків;

• Рожищенський район – 4 випадки;

• Камінь-Каширський район – 3 випадки;

• Маневицький район – 2 випадки;

• Шацький район – 2 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок;

• Локачинський район – 1 випадок;

• Турійський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 27 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 1796 осіб.