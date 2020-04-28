Минздрав назвал более уязвимый перед коронавирусом пол

Share Tweet Share Share Email Comments

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Представители мужского пола оказались более уязвимы перед коронавирусом, чем женщины, поскольку заражаются чаще. Об этом заявил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев, передает ТАСС.

«Женщины действительно болеют чуть реже, чем мужчины. Но пропорция здесь не такая значительная. На долю мужчин приходится 60 процентов, на долю женщин около 40 процентов», — сказал он, подчеркнув, что тяжести заболевания это правило не касается.

Авдеев также отметил, что информация о том, что курильщики якобы реже болеют коронавирусной инфекцией, пока нет. Вместе с тем, по его словам, «среди самых тяжелых пациентов оказывается больше курящих».

По последним данным, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 93 тысячи. Из них 8 456 пациентов с коронавирусом выздоровели, еще 867 — скончались.