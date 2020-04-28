Фальш-тест Алтайское Заксобрание продолжило практику заседаний скученном формате накануне онлайн-сессии

28 апреля в парламентском центре Алтайского края прошли заседания комитетов и фракций к очередной сессии АКЗС, которая намечена на 30 апреля в так называемом дистанционном режиме. Как выяснилось, и подготовка, и анонсированная онлайн-сессия мало чем отличаются от регулярных, поскольку народные избранники все равно собираются группами. В частности, в малом зале здания Заксобрания прошло заседание комитета по бюджету и налогам. По сведениям источников ИА «Банкфакс», расстояние между присутствующими было гораздо менее положенных 1,5 м, а некоторые вели дискуссию без средств защиты. Более того, сама сессия предполагает очное присутствие сразу нескольких депутатов в одном помещении, что вызывает вопросы к руководству АКЗС относительно мер противодействия распространению инфекции. Впрочем, отдельные депутаты в беседе с корреспондентом заявили, что у них претензий к организации работы нет.

Как следует из официального письма спикера АКЗС Александра Романенко, разосланного всем депутатам (имеется в распоряжении редакции), за каждым из парламентариев закреплена определенная площадка, оснащенная возможностями видео-конференцсвязи. Так, председатель АКЗС Александр Романенко, вице-спикер Сергей Серов, а также руководители фракций и комитетов и их заместители (всего 16 народных избранников) проведут онлайн-сессию в здании АКЗС на улице Анатолия, 81. По восемь народных избранников разместят в зданиях Минсельхоза и Минэконома Алтайского края, еще семь — в здании администрации Барнаула. Таким образом, приличное количество депутатов все же будут сидеть в непосредственной близости друг от друга в ходе предстоящей сессии. Остальные 26 выйдут на связь из муниципалитетов, если ничего не сорвется.

Та же ситуация складывается и с проведением заседаний комитетов и фракций. На 29 апреля назначена очная встреча депутатов фракции «Справедливая Россия» в малом зале АКЗС, а 28 апреля там же прошло заседание комитета Заксобрания по бюджету и налогам. По сведениям ИА «Банкфакс» на нем присутствовало более 10 человек, которые сидели менее, чем в 1,5 м друг от друга. При этом у некоторых из них, в том числе у докладчиков, на лицах не было масок. Такая организация ставит под сомнение действия руководства парламента относительно рекомендаций по нераспространению коронавирусной инфекции. Принятые меры выглядят как попытка произвести медийный эффект, так как депутаты все равно сидят один подле другого и слабо защищены от заражения.

Между тем сами парламентарии считают такие меры вполне оправданными и достаточными для снижения риска. Так, руководитель фракции КПРФ Мария Прусакова, присутствовавшая на заседании комитета по бюджету и налогам, уверила, что участники находились на необходимом расстоянии друг от друга с соблюдением всех эпидемиологических норм — с масками и предварительной обработкой помещения. «На сегодня со стороны АКЗС делается все, чтобы заседания комитетов, фракций и сама сессия прошли с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Поэтому количество депутатов в одном помещении будет минимизировано — только руководители фракций, докладчики, председатели комитетов. У меня никаких нареканий к принятым мерам нет. Органы власти, как и врачи, сегодня обязаны работать даже в условиях повышенной сложности», — заявила коммунистка.

С ней оказался солидарен и руководитель фракции справедливороссов, зампредседателя комитета по бюджету и налогам Александр Молотов. Он сообщил, что заседание проходило в малом зале № 1 АКЗС с соблюдением необходимой полутораметровой дистанции и проведением санобработки. «Все были в масках, которые каждому выдавали на входе, за исключением пары людей. Но насильно ее не оденешь, если человек этого не хочет. Тем не менее все меры безопасности были предприняты. До нас там же собирался президиум «Единой России», после нас — фракция ЛДПР, для всех проводили дезинфекцию. 30 апреля состоится сессия, на которую в том же малом зале соберутся руководители фракций и комитетов на социальном расстоянии друг от друга, и также в масках. Я никаких нарушений в этом не вижу», — заключил Молотов.

Напомним, что одним из главных вопросов, которые депутаты планировали рассмотреть на предстоящем заседании, должна была стать корректировка регионального бюджета. Предполагалось, что поправки будут связаны с выпадающими из бюджета доходами. Как ранее заявил зампред краевого правительства, министр финансов Данил Ситников, в текущих экономических условиях казна может недосчитаться 13 млрд рублей. При этом регион может рассчитывать на помощь Москвы, которая, по прикидкам губернатора Виктора Томенко, может составить около 3 млрд рублей. Тем не менее, конкретные параметры изменений пока не называются. Позже было принято решение о переносе обсуждения столь важной темы из-за того, что ближайшая сессия будет проведена в формате онлайн, к которому возникло много вопросов не только у самих депутатов, но и у общественности. «Репетиция» заседания показала, что технически парламент не слишком хорошо готов к такому формату.