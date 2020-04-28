«Борьба с коронавирусом в Турции продемонстрировала важность свободной прессы»

Об этом пишут Сулейман Озерен, научный сотрудник Университета Джорджа Мейсона, и Суат Чубукчу, преподаватель Американского университета в статье для Jerusalem Post.

По словам аналитиков, преуменьшая и подвергая цензуре факты, некоторые лидеры способствовали распространению коронавируса.

«Оказывая дальнейшее давление на СМИ, правительство Партии справедливости и развития (ПСР) в Турции пошло по стопам Китая и Ирана, подвергая цензуре информацию о распространённости вируса», — сказали они.

Аналитики считают, что турецкие власти, вероятно, скрывали случаи заболевания до 11 марта, когда был официально зарегистрирован первый заражённый, и арестовывали журналистов за то, что они сообщали о вирусе.

«В целом, цензура реальных данных об эпидемии коронавируса привела к тому, что турецкий народ не принял всерьёз угрозу COVID-19, что в конечном итоге способствовало экспоненциальному распространению вируса. В Турции наблюдается один из самых резких скачков увеличения случаев заболевания. Сложившиеся тяжёлые обстоятельства ещё раз напомнили нам о важности свободной прессы и доступа к критически важной информации», — подчеркнули они.