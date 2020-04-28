Врач рассказала на какие заболевания эндокринной системы может указывать кожа

Кожа человека — это настоящий индикатор внутреннего состояния организма. Взглянув на нее, можно распознать различные заболевания.Медики знают, что различные нарушения, в том числе эндокринные, могут проявлять себя в том числе и через кожу. Врач-эндокринолог Арюна Дымбрылова рассказала о самых распространенных кожных эндокринопатиях.Симптом «грязной шеи», он же черный акантоз — симметрично расположенные ворсинчатые и бородавчатые разрастания аспидно-черного цвета. В большинстве случаев наблюдаются на шее, но также могут появиться подмышками и в промежности.Читайте на Информинг.Ру: Кардиолог рассказала, на какие заболевания, кроме коронавируса, может указывать одышкаЧерный акантоз может указывать на такое заболевание, как сахарный диабет, быть симптомом инсулинорезистентности, сигналить об ожирении или синдроме поликистозных яичников.«Грязные» либо, как их еще называют, темные локти — потемневшая сухая кожа, с шершавостью, появляются при гипотиреозе, синдроме Иценко-Кушинга, недостаточности витамина А, Е, Д.Депигментация (витилиго) во многих случаях является симптомом вполне конкретных заболеваний. Это могут быть и пангипопитуитаризм, и болезнь Аддисона (в сочетании с диффузной гиперпигментацией), диффузный токсический зоб, а также гипопаратиреоз — аутоиммунный. Стрии — белые или багровые широкие растяжки с кровоподтеками на коже живота, внутренних поверхностях плеч и бедер появляются при колебаниях веса у женщин, после родов. Но, как обратила внимание медик, их появление характерно и для болезни Иценко-Кушинга.

Гиперпигментация (потемнение кожи, бронзовый оттенок), особенно в области лучезапястных суставов, ареол наружных половых органов, рубцов, ладонных складок, слизистых оболочек также может сигнализировать о конкретных заболеваниях. Она появляется при болезни Аддисона, синдроме Нельсона, а также при АКТГ-продуцирующей опухоли.Сухая и грубая кожа, особенно, если присутствует также выпадение волос и бровей, характерна для гипотиреоза.Врач призвала не заниматься самодиагностикой при появлении одного или нескольких признаков на коже, а сразу же созвониться с врачом и побывать у него на приеме. Консультация эндокринолога при появлении таких симптомов на коже также обязательна. Яндекс Дзен