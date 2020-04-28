Самочувствие Надежды Бабкиной улучшилось

Руководителя театра «Русская песня» Надежду Бабкину, которую 1 апреля госпитализировали с пневмонией в одну из частных московских клиник, отключили от аппаратов в больнице, ей гораздо лучше. Об этом сообщил пресс-секретарь театра Александр Велор.Состояние Бабкиной на 28.04.2020«Артистка интересовалась обстановкой дел в театре и в коллективе, также узнала о переносе парада 9 мая. Передает всем привет. Но о выписке пока речи не идет», — сказал Велор.Чуть ранее концертный директор народной артистки РСФСР Сергей Горох рассказывал о звонке Бабкиной, она находилась в позитивном, хорошем настроении. «Сказала, что у внучки Марфы день рождения, будет ее поздравлять. Заказала вкусную еду», — сообщил Горох.

Надежда Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, после чего обратилась за помощью к медикам. Артистку госпитализировали. В медицинском учреждении она сдала тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат.Позже появились новости о том, что Надежду Бабкину перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Актер Евгений Герасимов эту информацию подтвердил, но призвал не волноваться, поскольку это «технические вещи», которые позволяют стабилизировать состояние.Двусторонняя пневмония была диагностирована у певца Льва Лещенко. СМИ сообщали, что исполнитель заразился коронавирусом, однако сам Лещенко утверждает, что причина воспаления легких не установлена. Он также отметил, что коллеги несправедливо обвинили его в заражении Надежды Бабкиной.