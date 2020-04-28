Народные приметы 29 апреля 2020 года в день Ирины-рассадницы

По древним поверьям, главное, что нельзя делать 29 апреля в день Ирины-рассадницы, – это игнорировать определенные правила по высаживанию капусты, которую наши предки сажали именно в этот день.

Крестьяне верили: чтобы был хороший урожай капусты, надо женщине надеть на себя лохмотья, напоминающие капустные листья, а также прихватить с собой надтреснутый горшок, внутрь которого положить кустик крапивы, вырванный прямо с корнем.

29 апреля – что нельзя и что можно делать в день Ирины-рассадницы

Считалось в народе, что так можно уберечь рассаду от сглаза и зависти.

29 апреля женщине, высаживающей капусту, нельзя есть хлеб, иначе всю рассаду куры затопчут. А вот мужчинам в этот день даже прикасаться к рассаде запрещено.

Нельзя в день Ирины-рассадницы топтать, срывать и еще как-либо вредить любым растениям, поскольку святая не одобрит такое поведение и обязательно накажет болезнями и чередой неудач, которые настигнут вредителя и его семью.

29 апреля нельзя сквернословить, завидовать, оскорблять, клеветать и ревновать. Сегодняшние слова и мысли должны быть максимально чистыми, иначе впереди будут ждать большие проблемы и неприятности.

В день Ирины-рассадницы не рекомендуется выяснять отношения в спальне супругов – недовольство и критика в адрес друг друга может негативно сказаться на совместном будущем. Возможен даже развод.

Кстати, ругаться в комнате мужа и жены нельзя не только супругам, но и любым другим членам семьи.

Нельзя 29 апреля стирать и гладить постельное белье и полотенца, иначе можно подхватить лихорадку, которая надолго уложит в кровать.

Приметы не советуют женщинам рукодельничать в день Ирины-рассадницы – нитки будут путаться, а вместе с ними и в судьбе возникнет путаница.

Запрещается 29 апреля выкапывать землю руками – можно привлечь к себе кожные болезни, справиться с которыми самостоятельно не получится. Придется обращаться за врачебной помощью.

Народные приметы 29 апреля 2020 года

Подул западный ветер – к сырости.

Яркая радуга – к плохой погоде.

Когда весенняя вода пойдет, а лед держится, то это к плохому году.

Атмосферное давление падает медленно – к ветреной погоде.

На небе преобладают слоисто–кучевые облака, и просветы между ними увеличиваются – к погоде без существенных осадков, вероятно медленное прояснение небосвода.

Орешник «запылал» – пора лес сажать.

Ирина–рассадница – сей капусту на рассаду.

Зацвела ольха – гречиху пора засевать.

Если овраги «заиграют», а затем подмерзнут – урожаю помехи будут.

При убывающей луне (от полнолуния до новолуния) сеют и сажают те овощи, съедобная часть которых находится под землей.

Считалось, что необходимо работать в огороде. Белили деревья, сажали овощи, следили за приметами.

Если капусту посадить на Арину, то она вырастет сочной, вкусной и крупной.

На Арину начинает таять лед по берегам озер.

На Ирину пора выжигать поля: худая трава – из поля вон.

29 апреля: традиции и обычаи дня

Подмечали, что на Ирину водой берега подмывает, поэтому у мельников появлялась забота, чтобы не разнесло запруду. Поднятие воды происходило из-за того, что к этому времени начинал таять лёд у берегов. Из-за этого и прозвали Ирину «разрой или урви берега».

Крестьянки в этот день готовили на рассаду семена, в ящики высаживали огурцы и капусту: «Ирина рассадница, сей капусту на рассадниках».

Как раньше, так и сегодня сложно представить стол без блюд из капусты. Этот овощ обязательно входил в состав многих постных блюд. Большинство этапов выращивания, уборки и заготовки капусты на зиму ритуализированы. Капуста стала «героине» многих фольклорных текстов – поговорок, загадок, песен и шуток. С ней связано популярное поверье, что детей находят в капусте, их приносит зайчик и оставляет на капустной грядке. Внебрачных детей иногда называли капустничками.

Применяли капусту и в народной медицине при кашле, головных болях, листья капусты прикладывали к ожогу или ране, чтобы не было выкидыша, рекомендовали употреблять семена капусты с водой, избавиться от похмелья помогал рассол от квашеной капусты.

Существует немало сортов этого овоща. Одни идеально подходят для салатов, вторые – для закваски, третьи – для длительного хранения. Однако вырастить хорошую капусту не так уж просто. Выращивают овощ преимущественно чрез рассаду, но вырастить её в домашних условиях не получится, потому что для неё важен холод и свет. Поэтому специально делают рассадник. Подойдет деревянный ящик, который наполняют землей. Прогревать или замачивать капустные семена не нужно, их сразу сеют в землю. После посева семена легонько притрушивают землей и обильно поливают. Рассадник относят в теплицу или оставляют на улице, ставя на солнечное место. Сверху грунт прикрывают пленкой. Белокочанная капуста выносит заморозки до -5°C, поэтому не нуждается в дополнительном укрытии.

В стационарной теплице семена можно сеять прямо в почву. Пересаживать рассаду в открытый грунт нужно при наличии 1-2 листиков, когда 3 и 4 лист только появляются. Если сделать это позже, то вы не получите крупных и красивых кочанов, да и поспеют они позже.

Высаживая капусту, женщины туго повязывали голову платком или полотенцем, чтобы головки хорошо завивались. Первый посаженный росток накрывали большим горшком, а горшок – белой тряпкой или скатертью. Сверху клали камень и произносили приговор:

«Как камень твёрдый, как горшок большой, как тряпица бела, так и головки капусты пусть будут большие, белые и твердые».

Если женщины в этот день были заняты рассадой, то мужчины готовились к пахоте: «Ирина пришла – пора орать», а ещё начинали белить стволы плодовых деревьев.