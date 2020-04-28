Какой праздник сегодня, 29 апреля

Список праздников России на 29 апреля 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, церковными, необычными праздниками, которые отмечаются в стране в этот день. Вы сможете выбрать интересующее событие и узнать его историю, традиции и обряды.

Праздники 29 апреля

29 апреля в отмечается 10 праздников, в том числе 1 международный и 1 профессиональный.

Международный день танца

Международный день танца (Всемирный день танца) – торжество, посвященное всем стилям танца и профессиональный праздник тех, чей род деятельности с ними связан. В праздничных мероприятиях участвуют танцевальные коллективы, школы и ансамбли, профессиональные артисты классических школ, балета и народного творчества, представители современных направлений (брейк-данс, тектоник), хореографы, постановщики, любители двигаться в такт музыке.

В России в 2020 году Международный день танца отмечается 29 апреля и проходит на неофициальном уровне 39 раз.

Значение: праздник приурочен ко дню рождения французского балетмейстера Ж.-Ж. Новерра 29.04.1727 г.

К Всемирному дню танца традиционно проводят танцевальные фестивали, дни открытых дверей в школах танцев, танцевальные флешмобы, вечера танца.

Традиционно 29 апреля известный представитель танцевального мира обращается к общественности с посланием о значении и красоте танца. В 1984 году выступал советский хореограф Юрий Григорович, в 1996 году – российская балерина Майя Плисецкая.

В этот день проходят танцевальные фестивали и соревнования. Школы танцев проводят дни открытых дверей. Устраиваются флешмобы. Организуются вечера танца.

В России в Международный день танца хореографам, дирижерам, композиторам и художникам вручается профессиональная балетная премия «Душа танца».

Всемирный день желаний

Каждый человек имеет желания и хочет, чтобы они исполнились. Некоторые люди мечтают о чем-то глобальном, способном кардинально изменить их жизнь. Но большинство хотят исполнения маленького, но от этого не менее заветного желания.

Всемирный день желаний отмечают 29 апреля.

Дата праздника имеет символическое значение. В этот день в 1977 году таможенник Томми Остин решил осуществить мечту больного лейкемией 4-летнего Кристофера Джеймса Грейчуса. Мальчик хотел стать полицейским. Остин пообещал ему полет на полицейском вертолете.

Спустя три года, когда Кристоферу стало хуже, Томми связался с Департаментом полиции, объяснил ситуацию и попросил помочь с полетом. Вскоре прибывший офицер полиции Рон Кокс с мальчиком вылетели на вертолете в Финикс штата Аризона.

В аэропорте их встретил эскорт из трех патрульных автомобилей и мотоцикла. Они отправились в здание Департамента. Там малыш провел целый день. Ему вручили значок почетного полицейского Аризоны.

Утром Рон передал в фирму, которая поставляла обмундирование, просьбу сшить для мальчика форму. Хозяин компании, когда узнал историю Кристофера, за ночь сшил ее сам. Офицеры торжественно вручили одежду ребенку.

Вскоре болезнь победила, и малыша не стало. По возвращении с похорон офицеры Департамента решили, что учредят фонд имени Кристофера Джеймса Грейчуса.

Фонд призван исполнять желания умирающих и тяжелобольных детей. При этом не имеют ни малейшего значения национальность, раса, религия и страна, где живет больной ребенок. Волонтерами фонда работают более 30 тысяч человек. Одним из них был Майкл Джексон. Спонсируют фонд мировые компании.

В России в этот день благотворительные организации и неравнодушные люди дарят радость больным малышам. В 2014 году фонд «Подсолнух» и киноактер Гоша Куценко устроили пациентам Российской Детской Клинической больницы бесплатный киносеанс.

Арина — «урви берега»

Народный праздник Арина – урви берега отмечается 29 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 16 апреля). Православной церковью в этот день чтится память мученицы Ирины и ее двух сестер.

Название праздника несет в себе напоминание об опасности берегов в этот период. Подмытые половодьем, они могут обрушиться. В это время реки входят в свои обычные берега, оставляя после себя размолотые мосты и развороченные овраги.

Ирина вместе со старшими сестрами жила в предместье итальянского города Аквилеи в конце III – начале IV столетий. Рано осталась без родителей. Вместе с сестрами посвятила свою жизнь православной вере.

Однажды духовному наставнику семьи в дреме было дано видение, что он скоро умрет, а Ирину и сестер схватят язычники. После его смерти откровение исполнилось. Девушки предстали перед императором Диоклетианом. Их обвинили в отказе подношения жертв языческим богам. Императору стало жаль красивых девушек. Он предложил им отказаться от своего бога. За это обещал найти им богатых женихов. Девушки ответили, что являются невестами Христа, и за веру готовы пойти на муки. После этого Диоклетиан передал сестер на суд правителя Дуклиция.

Тот также не смог совладать с девушками. Дело передали судье Сисинию. Он приговорил старших сестер к сожжению, а младшей, Ирине, пригрозил блудным домом. Девушка и тут не отступила. Она сказала, что душа ее не будет осквернена, даже если тело окажется насильственно поруганным.

Когда ее вели в блудилище, к охране подбежали два воина и передали приказ судьи Сисиния доставить девушку на гору и доложить ему. Этими воинами были Ангелы. Судья со стражниками приехал к горе. Но они не нашли тропы к вершине, на которой с улыбкой на лице стояла Ирина. Тогда солдат выстрелил из лука и поразил мученицу.

На Арину работают в саду и огороде. Белят стволы деревьев. Сеют гречиху. Высаживают в специальные ящики-срубы рассаду капусты и помидор. По народным приметам, дни после Арины обычно солнечные и теплые, что хорошо для молодых культур.

В этот народный праздник читают отворотные заговоры для разлуки мужа с соперницей.

Список остальных праздников в этот день

День памяти жертв применения химического оружия

День рождения застежки-молнии

Международный день собак-поводырей

Международный день защиты от шума

День загадочных чердаков

День жареных креветок скампи

День украинского футбола – Украина

Именины отмечают

Леонид, Михаил, Павел, Тимофей, Арина, Василиса, Галина, Ирина, Ника.