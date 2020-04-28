Какой Церковный праздник сегодня, 29 апреля

29 апреля отмечается 1 православный церковный праздник. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.
Церковные православные праздники 29 апреля
Арина — «урви берега»
Мучениц Агапии, Ирины и Хионии
Праздник в честь сестер Агапии, Ирины и Хионии родом из итальянского города Аквилеи. Жили в конце III — начале IV века. Приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане в 303 году.
День ангела 29 апреля, мужские и женские имена
По церковному православному календарю 29 апреля отмечается 9 именин: 4 мужских и 5 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.
29 апреля именины отмечают
Мужчины
- Леонид от древнегреческого имени Леонидас — «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»
- Михаил от древнееврейского имени Михаэль — «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
- Павел от римского родового имени Paulus — «скромный», малый», «незначительный», «младший»
- Тимофей от греческого имени Тимотеос — «почитающий Бога»
Женщины
- Арина от древнегреческого имени Эйрене — «спокойствие», «мир», «покой»
- Василиса от древнегреческого имени Басилисса — «царица», «царственная»
- Галина от древнегреческого имени Галене — «спокойствие», «тишина», «штиль (на море)»
- Ирина от древнегреческого имени Эйрене — «спокойствие», «мир», «покой»
- Ника от имени древнегреческой богини победы Ники — «победа»
Традиции 29 апреля
Разлив рек закончен, река вхо- дит в свое нормальное русло, оставляя разры- тые овражки, размочаленные мосты и разры- тые берега. Поэтому этот день и получил такое название. В этот день сажают капуст- ную рассаду на особенных приготовленных насадах, или срубах, и начинают белить ство- лы садовых деревьев. Высаживая капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голена- ста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». В это время зацветает ольха, а это значит, что пора сеять гречиху. После Арины-рассадницы обычно наступали несколько солнечных дней, рассада быстро шла в рост, и по тому, как быстро она растет, определяли успех будущих хозяйствен- ных дел. Считали, например, если «рассада пьет поливку — сухой сенокос, а не вбирает — мокрый».
Заговоры 29 апреля
Заговорные слова на богатый урожай
Читают над семенами:
Мать святая луна,
Ты высока и сильна.
Сидишь высоко, видна ты далеко,
Светишь ты широко.
Так бы необъятен и силен был мой урожай.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Аминь.
Когда хозяйка высаживает на грядки рассаду, у нее не должен быть подвернут подол, в противном случае урожай будет скудный. Если первый гром в году прогремит ночью, то год будет неурожайный, а если днем – то будет много плодов.
29 апреля: приметы и поверья
- Гулкий гром – к богатому урожаю хлеба.
- Если развелось много хрущей (жуков с пластичными усиками), то будет засуха.
- Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
- Если овражки опять замерзли, то урожай будет плохой.
- Ольха зацвела – пора гречиху сеять.
- Сны с 28 на 29 апреля не сбудутся. Если сновидение, увиденное днем 28 апреля, не начнет с завтрашнего дня исполняться, то не стоит ждать в дальнейшем его исполнения.