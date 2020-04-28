Какой Церковный праздник сегодня, 29 апреля

29 апреля отмечается 1 православный церковный праздник. Перечень событий информирует о церковных праздниках, постах, днях почитания памяти святых. Список поможет узнать дату значимого религиозного события для православных христиан.

Церковные православные праздники 29 апреля

Арина — «урви берега»

Мучениц Агапии, Ирины и Хионии

Праздник в честь сестер Агапии, Ирины и Хионии родом из итальянского города Аквилеи. Жили в конце III — начале IV века. Приняли мученическую смерть за веру в Иисуса Христа при императоре Диоклитиане в 303 году.

День ангела 29 апреля, мужские и женские имена

По церковному православному календарю 29 апреля отмечается 9 именин: 4 мужских и 5 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.

29 апреля именины отмечают

Мужчины

Леонид от древнегреческого имени Леонидас — «подобный льву», «потомок льва», «сын льва»

Михаил от древнееврейского имени Михаэль — «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»

Павел от римского родового имени Paulus — «скромный», малый», «незначительный», «младший»

Тимофей от греческого имени Тимотеос — «почитающий Бога»

Женщины

Арина от древнегреческого имени Эйрене — «спокойствие», «мир», «покой»

Василиса от древнегреческого имени Басилисса — «царица», «царственная»

Галина от древнегреческого имени Галене — «спокойствие», «тишина», «штиль (на море)»

Ирина от древнегреческого имени Эйрене — «спокойствие», «мир», «покой»

Ника от имени древнегреческой богини победы Ники — «победа»

Традиции 29 апреля

Разлив рек закончен, река вхо- дит в свое нормальное русло, оставляя разры- тые овражки, размочаленные мосты и разры- тые берега. Поэтому этот день и получил такое название. В этот день сажают капуст- ную рассаду на особенных приготовленных насадах, или срубах, и начинают белить ство- лы садовых деревьев. Высаживая капусту, крестьянки приговаривали: «Не будь голена- ста, будь пузаста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь вкусна». В это время зацветает ольха, а это значит, что пора сеять гречиху. После Арины-рассадницы обычно наступали несколько солнечных дней, рассада быстро шла в рост, и по тому, как быстро она растет, определяли успех будущих хозяйствен- ных дел. Считали, например, если «рассада пьет поливку — сухой сенокос, а не вбирает — мокрый».

Заговоры 29 апреля

Заговорные слова на богатый урожай

Читают над семенами:

Мать святая луна,

Ты высока и сильна.

Сидишь высоко, видна ты далеко,

Светишь ты широко.

Так бы необъятен и силен был мой урожай.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Аминь.

Когда хозяйка высаживает на грядки рассаду, у нее не должен быть подвернут подол, в противном случае урожай будет скудный. Если первый гром в году прогремит ночью, то год будет неурожайный, а если днем – то будет много плодов.

29 апреля: приметы и поверья