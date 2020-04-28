Супервулкан Альтиплано-Пуна демонстрирует пугающую активность

Ученые продолжают изучение вулканического комплекса Альтиплано-Пуна, который находится на севере Чили. Отмечается, что супервулкан уже длительное время демонстрирует пугающую активность, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Располагается супервулкан под Андами, в той зоне, где самый толстый слой земной коры. Эта особенность объясняется продуктами извержения, которые регулярно на протяжении миллионов лет выходили наружу через разломы. Важно отметить, что извержение Альтиплано-Пуна может стать причиной массовой смерти животных и даже людей. Как выяснили геологи после анализа образцов лавы, вулкан постоянно подпитывается свежей магмой.По словам Валентина Тролля последний раз мощное извержение случалось 4 млн лет назад, сейчас вулкан находится в таком состоянии, которое похоже на чуткий сон. Каждый раз 500 тыс. куб. метров магмы поднимаются к поверхности, остывают и затем опускаются, предоставляя дорогу новой «порции» раскаленного вещества.Мощнейшее извержение может начаться в любой момент. Люди не имеют разработок, которые могли бы их защитить от такой угрозы. Извержение вулкана Тоба 73 тыс. лет назад привело к тому, что на планете осталось примерно 2000 человек. Наша история тогда могла закончиться. Сегодня людям нужно подготовиться к новым возможным катаклизмам.