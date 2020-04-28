Кто и зачем убил крупного производителя лекарства от коронавируса?

Некоторое время назад Дональд Трамп заявил, что коронавирус восприимчив к такому лекарству, как гидроксихлорохин. До 2017 года крупным его производителем был Барри Шерман, который, по мнению всех знакомых и родственников, был профессионально убит, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Миллиардера и его жену, Ханни Шерман, нашли повешенными в их доме. Обнаружили тела брокеры, которые в 2017 году посетили особняк пары. Полиция сказала, что убийства могли быть спланированными, мотив – грабеж, только вот из особняка ничего не исчезло. Спустя два года в мире появился коронавирус, лекарство для лечения которого в больших объемах производила фирма Барри Шермана Apotex. Вскрытие тел ничего не обнаружило, официально пришлось признавать суицид. Интересно, что видео вскрытия относительно недавно исчезло с сайта полиции Торонто.После скандала расследование продолжили, подключились частные детективы. Общими усилиями удалось обнаружить следы на запястье у Барри и его жены. Вероятнее всего, их связали пластиковой застежкой, а затем повесили на ремни. По словам экспертов, убийство если и было, то сделали его очень и очень профессионально.Из всей истории становится ясно, что кто-то уже два года назад готовился к эпидемии COVID-19. В планах было либо массовое заражение людей, либо избавление от конкурентов. Более вероятен первый вариант – биотерроризм.