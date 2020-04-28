Секретные материалы: Пентагон опубликовал три видеоролика с НЛО

В США проходит программа раскрытия секретных документов НЛО. В её рамках Пентагон опубликовал три видео, на которых можно наблюдать таинственные летательные аппараты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Ролики уже использовались СМИ в 2017 году: издание New York Times привело их, когда освещало исследовательскую программу НЛО в Пентагоне. Её основателем был Том Делонг, солист рок-группы Blink 182. Все видео показывают не совсем четкие моменты с НЛО, которые были сделаны пилотами в 2004-2015 годах. На одном самом свежем ролике странный объект поддался преследованию со стороны истребителя F-18 Super Hornet. Другое видео, сделанное в 2004 году истребителем F-18, показывает, как НЛО пытается скрыться из зоны слежения военных самолетов. По словам Министерства обороны США, публикация таких материалов позволит развеять любые сомнения касательно подлинности видео.